Премьер ответил депутату, предложившему заблокировать TikTok в Казахстане

На депутатский запрос Геннадия Шиповских, предложившего заблокировать TikTok в Казахстане, появился правительственный ответ за подписью премьер-министра Олжаса Бектенова, передает NUR.KZ.

В начале октября на заседании сената депутат Геннадий Шиповских поднял вопрос возможного ограничения TikTok в Казахстане. По его словам, отдельный контент в популярной среди детей и подростков соцсети может негативно влиять на поведение и привести к ложным идеалам и зависимости.

Депутат назвал соцсеть TikTok потенциально опасной, выдвинул ряд условий и предложил при их несоблюдении заблокировать платформу.

Представители TikTok ответили на критику, а сегодня, 1 ноября, на сайте сената появился и правительственный ответ за подписью премьер-министра Олжаса Бектенова.

Правительство, рассмотрев депутатский запрос об ограничении деятельности социальной сети TikTok, сообщило, что уполномоченным органом на постоянной основе проводится работа с официальным представительством TikTok.

В целях защиты пользователей младшего возраста от вредоносного контента платформой разработана форма регистрации (соответствующая стандартам), где требуется указать полную дату рождения, так как TikTok не предназначен для пользователей младше 13 лет.

Платформой также разработан алгоритм для выявления и ограничения указанного контента (экстремизма, радикализма, сепаратизма, чрезмерно опасного и противоречащего моральным ценностям) с использованием автоматической и ручной модерации.

Согласно официальной позиции TikTok, безопасность местного сообщества является абсолютным приоритетом данной платформы. С января по август 2024 года в Казахстане удалено 1239635 аккаунтов, принадлежащих пользователям младше 13 лет, а за весь прошлый год их число составило 1842467 аккаунтов.

По предложению создания специального приложения, подобного YouTube Kids, для защиты детей от опасного контента сообщается, что так как TikTok не предназначен для детей младше 13 лет, вопрос на сегодняшний день не рассматривается.

Касательно механизма блокирования посредством технологии Face ID в случае использования детьми до 13 лет телефонов родителей сообщается, что платформа TikTok имеет рейтинг 12+ (в App Store и Google Play). Это, как указано в ответе, позволяет родителям предотвращать загрузку приложения детьми до 13 лет с помощью инструментов "родительского контроля".

Отмечается, что правительство сосредоточено на минимизации негативного влияния социальных сетей на казахстанских детей, однако "имеется понимание, что проблемы с воспитанием современной молодежи не заключаются лишь во вредном воздействии социальных сетей".

"Социальные сети имеют важную социальную функцию коммуницирования между пользователями, обществом и государством. В них имеется значительный объем познавательного и развивающего контента.

В частности, Министерствами просвещения, культуры и информации в партнерстве с администрацией TikTok реализуется ряд успешных образовательных проектов", - сообщается в ответе.

"В целом онлайн-платформы соблюдают требования законов "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Кроме того, они также руководствуются Правилами по обеспечению защиты информационной безопасности, которые совершенствуются для снижения, минимизации и смягчения потенциальных рисков и предотвращения угроз, которые могут быть вызваны действиями пользователей", - резюмирует правительство.

В связи с этим, как отметил премьер, уполномоченным органом совместно с правоохранительными и специальными государственными органами на постоянной основе проводятся рабочие совещания с представителями TikTok с целью улучшения алгоритма, обнаружения и удаления противоправного контента. По итогам осуществляется выработка предложений по внедрению новых технологий для повышения возможностей модерации.

Напомним, ранее в октябре глава Комитета по информбезопасности Минцифры Руслан Абдикаликов рассказывал, в каком случае могут ограничить в Казахстане TikTok и любые другие соцсети.

Стоит также отметить, что вопрос с блокировкой TikTok поднимается не только в Казахстане. Ранее сообщалось, что TikTok предлагалось заблокировать в России. А в Кыргызстане уже ограничили доступ к TikTok.

Добавим, мы также писали о рекомендациях казахстанского психолога, которые помогут узнать, что дети увлеклись опасными играми в интернете. А также рассказывали, как настроить родительский контроль на смартфоне ребенка.