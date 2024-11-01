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Казахстанцы продолжают диктовать коды с номера 1414 "врачам" и "курьерам", а потом теряют деньги

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Девушка держит в руках телефон и посылку
Девушка с посылкой. Иллюстративное фото: Oscar Wong / Getty Images

В МВД сообщили, что мошенники продолжают использовать номер 1414, чтобы обманывать казахстанцев и красть их деньги, представляясь якобы врачами или курьерами, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Мошенники продолжают вводить граждан в заблуждение и красть их деньги, представляясь курьерами, врачами и сотрудниками различных служб - в последнее время такие случаи, как утверждают в МВД, участились, сообщается на информационном медиапортале.

При этом используется несколько схем. Злоумышленники вызывают у потенциальных жертв иллюзию доверия и необходимости срочных действий.

"Одна из наиболее распространенных схем включает звонки от якобы курьеров почтовой службы, врачей, занимающихся постановкой в очередь на флюорографию, или сотрудников энергетических компаний. Мошенники могут также представляться любыми другими официальными лицами или работниками организаций, чтобы вызвать у человека чувство срочности и заставить его действовать.

На втором этапе злоумышленники просят продиктовать код из SMS, поступивший с номера 1414, якобы для подтверждения предоставления услуги. На самом деле этот код является подтверждением финансовых операций, которые открывают доступ к банковским счетам жертвы", - рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Павлодарской области Ризабек Жанат.

Следующий шаг - звонок от "сотрудников службы безопасности банка", которые сообщают, что якобы на человека пытаются оформить кредит. Чтобы защитить свои средства, мошенники предлагают человеку "безопасный" способ - оформить кредит самостоятельно и перевести деньги на якобы безопасный счет.

Полиция предупреждает граждан о необходимости проявлять бдительность:

  • не передавать личные данные;
  • не сообщать коды из SMS;
  • не вступать в разговоры с сомнительными лицами и при любом подозрении немедленно обращаться в свой банк и правоохранительные органы.

Отметим, что казахстанцев давно предупреждают о схеме мошенников с номером 1414. Мы подробно рассказывали, какие еще последствия могут быть в результате этой махинации.

Напомним, в конце июня в Казахстане ввели обязательную проверку биометрии перед оформлением кредита в Интернете. Это должно обезопасить граждан от мошенников.

В начале октября депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил запретить электронное кредитование казахстанцев, поскольку, по его словам, пока в стране бессильны против киберпреступлений.

Глава АРРФР назвала эту идею преждевременной, ее поддержал зампред Национального банка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181620-kazahstancy-prodolzhayut-diktovat-kody-s-nomera-1414-vracham-i-kureram-a-potom-teryayut-dengi/

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