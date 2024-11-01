Рыбаки из Мангистау недовольны обвинениями в массовой гибели тюленей (видео)

Рыбаки из Мангистауской области потребовали провести тщательную экологическую проверку и установить истинную причину массовой гибели тюленей, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, мангистауские рыбаки обеспокоены тем, что на них частично свалили вину за гибель животных. Местные говорят, кроме этих животных там давно гибнут рыба и птицы. И от сетей такого мора, по их мнению, быть не может.

"Если посмотреть, то у большинства тюленей не заметны травмы. Нам кажется, здесь все дело в экологии. Мы видели масляную пленку на них, какие-то болячки. Я не знаю, почему экологи до сих пор не обратили на это внимания, не проверили воду. Здесь все лето рыба умирала", – поделился своим мнением Наурызбек Ниязов.

Туши мертвых тюленей начали находить в Тупкараганском районе еще 24 октября. На сегодня насчитали уже около 300 погибших животных. Они разбросаны на много километров от мыса Урдюк до Баутинской косы.

Рыбаки, живущие в прибрежной зоне, признаются, что сами стали опасаться за свое здоровье и их также беспокоит мор тюленей.

Официальная причина ЧП до сих пор не названа. Сейчас в регионе работает специальная комиссия, в том числе из сотрудников ветеринарной инспекции и Комитета рыбного хозяйства. Назначена комплексная проверка. Изучаются пробы воды.

"Данный вопрос изучается комплексно. По результатам полученных, отобранных проб, когда нам в результате лабораторно-аналитического контроля скажут состояние качества водных ресурсов, будет сделан комплексный вывод", – пояснил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев.

Источник: КТК