Доступ к медицинским данным казахстанцев хотят усложнить в Казахстане

Сегодня в кулуарах сената глава МЦРИАП рассказал, когда в Казахстане улучшат защиту медицинских данных казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что сейчас любой сотрудник медорганизации имеет доступ к медицинским данным казахстанцев. При этом у пациентов нет возможности посмотреть, кто и когда открывал его данные. В этой связи они поинтересовались, как будет решаться эта проблема.

"Мы будем предлагать соответствующие поправки, чтобы в критических базах данных, которые имеют от миллиона и выше пользователей, использовали те принципы кибербезопасности, которые мы по закону внедрили - контроль доступа к персональным данным, это и биометрический доступ (в том числе - прим. ред.).

А также чтобы пользователь, по которому персональные данные предоставляются, подтверждал через SMS - мы это тоже будем законодательно применять.

И ужесточать таким именно частным игрокам, которые владеют большими базами персональных данных", - ответил Жаслан Мадиев.

Отметим, в июле текущего года глава Минздрава Акмарал Альназарова признала, что проблемы с приписками в поликлиниках страны есть.

"Для того, чтобы исключить приписки, по крайней мере, чтобы минимизировать такие риски, мы планируем интегрировать свою базу данных с данными соответствующих госорганов. Письмо руководству правительства мною было направлено. Сейчас жду соответствующего решения", - сказала тогда министр.

В сентябре сообщалось, что в больницах Казахстана внедрят Face-ID для подтверждения факта получения пациентами медицинских услуг.

В Минздраве заявили, что система биометрической идентификации обеспечит точную фиксацию оказанных услуг, что "сделает невозможными фальшивые отчеты о пациентских визитах". По планам Минздрава, эта мера также предотвратит нецелевое расходование как бюджетных средств, так и взносов застрахованных граждан.

Однако казахстанцы продолжают обнаруживать в приложении "Damumed" записи о медицинских услугах, которые они на самом деле не получали. Всего за 8 месяцев текущего года выявлено более 4,5 тыс. случаев обнаружения фейковых медицинских услуг. 68% так называемых приписок совершили медработники, работающие в государственных поликлиниках.