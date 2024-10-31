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Эзотерика

Три дня экибастузцы молчали о странном запахе в городе

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Трубы дымят
Трубы. Иллюстративное фото: imageBROKER/Olga Volodina / Getty Images

Жители Экибастуза почувствовали странный запах не только на улице, но и в квартирах. Однако в департаменте экологии три дня не получали обращений от горожан, передает Pavlodarnews.kz.

22-24 октября жители Экибастуза страдали молча - как ответили в департаменте экологии, в ведомство никто не обращался с жалобами и просьбой провести проверку.

За состоянием атмосферного воздуха специалисты постоянно следят на двух постах Павлодарского филиала "Казгидромета". По их исследованиям, концентрации загрязняющих веществ находятся в пределах нормы и никаких данных о превышениях нет.

Однако данные швейцарской компании IQAir, которая контролирует качество воздуха и разрабатывает средства его очистки, говорят об обратном. Сведений за 22-24 октября нет. Но, по данным на 31 октября, в Экибастузе концентрация PM2.5 равна 6.4, что в 1,3 раза превышает норму Всемирной организации здравоохранения.

PM2.5 - это микрочастицы минеральных солей, сажи, резины, песка и асфальта, соединения тяжелых металлов, пыльца растений, мельчайшие капельки аэрозольных загрязнений, газы. А измерение в 2.5 - это размер частиц в 2,5 микрометра.

Общее состояние воздуха в Экибастузе IQAir оценивает как 35 AQI⁺ США, что схоже с атмосферой в польском городе Вроцлав. До 6 ноября иностранная компания прогнозирует хороший индекс качества воздуха в городе горняков.

Ранее жители села Баскудык в Мангистауской области пожаловались на запах канализации, от которого у многих подкосилось здоровье. В течение нескольких месяцев местные экологи устанавливали причину неприятного запаха, который появляется не только в пригородных селах, но и в Актау.

А жители Астаны недовольны на грязным воздухом и неприятными запахами в городе. В последнее время столица стабильно закрепилась в списке антилидеров по загрязнению. Многие горожане винят в этом возросшее количество автомобилей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181353-tri-dnya-ekibastuzcy-molchali-o-strannom-zapahe-v-gorode/

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