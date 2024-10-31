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Эзотерика

Родила тройню: многодетная семья из Актобе стала еще больше

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Руки мамы и ребенка
Новорожденный ребенок. Иллюстративное фото: Kohei Hara / Getty Images

В Актобе из областного перинатального центра выписали троих мальчиков. Родители Айсана и Батыржан теперь воспитывают семерых детей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, мальчики Ахмад, Ибрагим и Абдукарим родились 16 октября в областном перинатальном центре. Вес малышей при рождении составил 2655, 2255 и 2355 граммов.

В течение 15 дней новорожденные и их молодая мама находились под наблюдением специалистов центра.

Родители тройни Айсана и Батыржан теперь воспитывают семь детей. До пополнения у многодетной семьи уже было трое дочерей и один сын.

В ведомстве добавили, что с начала года в регионе родились 13 618 новорожденных. В областном перинатальном центре за 10 месяцев приняли 74 двойни и 3 тройни.

Ранее сообщалось, что жительница Курмангазинского района Атырауской области Арай Ергалиева родила тройню. Все трое детей — мальчики. В церемонии выписки младенцев домой приняли участие руководитель областного управления здравоохранения и директор областного перинатального центра.

Жительница Туркестанской области также родила тройню - мальчиков назвали Касымом и Жомартом, а девочку - Кемел. Она вместе с мужем уже воспитывает семерых дочерей. Глава семейства Бахыт Мынжасар работает на стройке, его супруга занята домом и детьми.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181351-rodila-troynyu-mnogodetnaya-semya-iz-aktobe-stala-eshche-bolshe/

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