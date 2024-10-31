Цены на куриные яйца зафиксируют в Алматы

В Алматы зафиксируют цены на куриные яйца. Отмечается, что в торговых объектах по городу стоимость за одну штуку не превысит 58 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в Алматы АО "СПК "Алматы" заключило договор займа с птицефабрикой ТОО "Компания" "Сары-Булак".

В его рамках будут стабилизированы цены на куриные яйца 1 категории в количестве 2,4 млн штук ежемесячно. Период стабилизации - 36 месяцев. Продукция "Сары-Булак" будет реализована через торговые сети, а также магазины у дома.

Отпускная цена на яйцо 1 категории составит 51 тенге за штуку, цена с учетом торговой надбавки ретейлера в торговых объектах города не превысит 58 тенге за штуку.

В январе этого года Бюро национальной статистики сообщало, что средняя стоимость яиц категории С1 выросла на 15% при инфляции 9,8%. Сильнее всего на тот момент рост составил в Атырау, Алматы, Шымкенте, Кокшетау и Уральске.

По состоянию на конец сентября, с начала того же месяца прирост составил 5,8%, а за год - сразу 11,6%. Стало известно, что яйца первой категории сильнее всего за год выросли в Актобе (плюс 24,2%), Актау (плюс 22,7%) и в Павлодаре (плюс 22,2%).

Недавно эксперты объяснили ситуацию. А по словам птицеводов, за год цена за яйца меняется примерно пять раз - в разные стороны. На уменьшение идет обычно летом, когда люди заменяют яичную продукцию овощами и фруктами. Осенью стоимость яиц производители поднимают выше средней, чтобы возместить убытки за летний период.