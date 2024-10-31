"Я бы предложил этот вопрос не сильно обсуждать": замгенпрокурора о преступлениях против детей в Казахстане

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев предложил журналистам "не сильно обсуждать" в публикациях преступления против детей в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Такой комментарий чиновника прозвучал сегодня в кулуарах сената.

"Все дела касательно преступлений в отношении детей - они на особом контроле у генпрокурора, это я могу вам с уверенностью сказать. Потому что это мы видим ежедневно. Соответствующий курирующий заместитель генерального прокурора, который занимается этим вопросом, та служба, которая ведет этот процесс, практически ежедневно ему докладывают обо всех обстоятельствах преступлений по несовершеннолетним.

Единственное, вы понимаете, да, что права ребенка есть, права родителя есть, а связанные с этими преступлениями обстоятельства носят сугубо тонкий характер? И, честно говоря, господа журналисты, я бы хотел предложить эти вопросы не мусолить, не сильно так обсуждать", - высказался Галымжан Койгелдиев.

Напомним, в апреле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Сообщалось, что подписанными законами вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

В июне в МВД подробно разъяснили, что изменится для казахстанцев с принятием новых норм о бытовом насилии.

Добавим, с принятием закона о бытовом насилии и защите детей были внедрены новые штрафы. Они связаны с ответственностью родителей, взрослых и несовершеннолетних граждан. Подробнее о них можно прочитать здесь.

Что касается преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в июне на пресс-конференции правоохранители Павлодарской области напомнили, что в Казахстане есть "Карта педофилов". Полное ее название - "Карта лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних".

Там же размещена и "Карта преступлений несовершеннолетних". В этой связи отметим, что после ряда резонансных преступлений, совершенных несовершеннолетними в отношении сверстников и детей младше, в сентябре этого года депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил снизить возраст, с которого может наступать уголовная ответственность за совершение преступления, с 14 до 12 лет.