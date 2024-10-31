Алматинцы заявили о том, что их могут лишить яблоневых садов: ситуацию разъяснил госорган
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Жители Алматы заявили о том, что их могут лишить яблоневых садов, где выращивается апорт. В Департаменте по управлению земельными ресурсами Алматы прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.
Так, в одном из пабликов появилось видеообращение, где группа людей заявляет о том, что прокуратура Алматы обратилась с иском в экономический суд о признании недействительным права собственности ТОО "Международная ассоциация клубов" на земельные участки, которыми данная организация владеет с 2004 года. На участках, отмечается в обращении, нет строений, зато выращивается Алматинский апорт.
Между тем в Департаменте по управлению земельными ресурсами города Алматы (при Министерстве сельского хозяйства) рассказали, что ТОО "Международная ассоциация клубов" действительно получило право собственности на 884,9 га земли в Карасайском районе в 2004 году на ведение товарного сельского хозяйства. Часть района позже вошла в черту города.
Право собственности было предоставлено решением акима района и типовым договором купли-продажи, сообщили в Департаменте.
"В 2015 году участок был разделен на 16 участков с новыми кадастровыми номерами на основании заключения о делимости и приказа управления земельных отношений. Важно отметить, что через этот земельный участок протекают река Керенкулак и ручей Беркара.
Согласно статье 132 и 133 Земельного кодекса РК (действовавшего в 2004 году), земли водного фонда являются государственной собственностью и могут предоставляться только во временное пользование, с согласованиями соответствующих органов", - рассказали в Департаменте.
В связи с этим, полагают в ведомстве, при предоставлении указанных земель местным исполнительным органом Карасайского района не были учтены нормы земельного законодательства в части запрета предоставления земель, занятых водоемами.
В Департаменте подтвердили факт, что прокуратура Алматы подала иск о признании сделки недействительной к ТОО "Международная ассоциация клубов" и аппарату акима Карасайского района.
10 октября этого года иск был принят к производству Специализированным межрайонным экономическим судом Алматы.
"Поскольку обеспечение соблюдения земельного законодательства Казахстана государственными органами, физическими, юридическими и должностными лицами является одной из задач земельного законодательства, полагаем необходимым придерживаться всех норм нормативных правовых актов республики", - заключили в Департаменте по управлению земельными ресурсами города.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181158-almatincy-zayavili-o-tom-chto-ih-mogut-lishit-yablonevyh-sadov-situaciyu-razyasnil-gosorgan/