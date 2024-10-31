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Алматинцы заявили о том, что их могут лишить яблоневых садов: ситуацию разъяснил госорган

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Яблоки на ветке дерева
Яблоки. Иллюстративное фото: pexels.com

Жители Алматы заявили о том, что их могут лишить яблоневых садов, где выращивается апорт. В Департаменте по управлению земельными ресурсами Алматы прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

Так, в одном из пабликов появилось видеообращение, где группа людей заявляет о том, что прокуратура Алматы обратилась с иском в экономический суд о признании недействительным права собственности ТОО "Международная ассоциация клубов" на земельные участки, которыми данная организация владеет с 2004 года. На участках, отмечается в обращении, нет строений, зато выращивается Алматинский апорт.

Между тем в Департаменте по управлению земельными ресурсами города Алматы (при Министерстве сельского хозяйства) рассказали, что ТОО "Международная ассоциация клубов" действительно получило право собственности на 884,9 га земли в Карасайском районе в 2004 году на ведение товарного сельского хозяйства. Часть района позже вошла в черту города.

Право собственности было предоставлено решением акима района и типовым договором купли-продажи, сообщили в Департаменте.

"В 2015 году участок был разделен на 16 участков с новыми кадастровыми номерами на основании заключения о делимости и приказа управления земельных отношений. Важно отметить, что через этот земельный участок протекают река Керенкулак и ручей Беркара.

Согласно статье 132 и 133 Земельного кодекса РК (действовавшего в 2004 году), земли водного фонда являются государственной собственностью и могут предоставляться только во временное пользование, с согласованиями соответствующих органов", - рассказали в Департаменте.

В связи с этим, полагают в ведомстве, при предоставлении указанных земель местным исполнительным органом Карасайского района не были учтены нормы земельного законодательства в части запрета предоставления земель, занятых водоемами.

В Департаменте подтвердили факт, что прокуратура Алматы подала иск о признании сделки недействительной к ТОО "Международная ассоциация клубов" и аппарату акима Карасайского района.

10 октября этого года иск был принят к производству Специализированным межрайонным экономическим судом Алматы.

"Поскольку обеспечение соблюдения земельного законодательства Казахстана государственными органами, физическими, юридическими и должностными лицами является одной из задач земельного законодательства, полагаем необходимым придерживаться всех норм нормативных правовых актов республики", - заключили в Департаменте по управлению земельными ресурсами города.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181158-almatincy-zayavili-o-tom-chto-ih-mogut-lishit-yablonevyh-sadov-situaciyu-razyasnil-gosorgan/

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