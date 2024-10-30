Сразу 15 должностных лиц привлекли к административной ответственности в Ұлытау

Применение экологического законодательства проанализировали сотрудники специализированной природоохранной прокуратуры в области Ұлытау, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорное ведомство.

В итоге 15 должностных лиц привлечены к административной ответственности, отметили прокуроры.

По результатам анализа выявлены 125 фактов непредставления 66 операторами I и II категорий отчетов по результатам производственного экологического контроля (в нарушение требований статьи 184 Экологического кодекса).

Как отметили в прокуратуре, в их числе недропользователи, коммунальные предприятия, полигоны твердых бытовых отходов, принадлежащих аппаратам акимов сельских округов, и др.

"По данным фактам прокуратурой в отношении 11 акимов сельских округов Жанааркинского района области Ұлытау возбуждены 20 дел об административном правонарушении. В настоящее время по акту надзора прокуратуры Департаментом экологии принимаются меры по привлечению к административной ответственности остальных природопользователей", - сообщили в прокуратуре региона.

Кроме того, за нарушение требований Конституционного закона "О прокуратуре" руководители Департамента экологии, управлений ветеринарии, предпринимательства и промышленности области Ұлытау привлечены к ответственности по статьям 664, 665, 666 КоАП.

На сегодня виновными лицами наложенные штрафы на общую сумму 4,6 млн тенге оплачены в полном объеме.

Согласно статье 664 КоАП РК, оставление должностным лицом без рассмотрения частного определения, постановления суда, представления прокурора, следователя или дознавателя либо непринятие мер к устранению указанных в них нарушений закона, а равно несвоевременный ответ на частное определение, постановление или представление влекут штраф в размере восьми месячных расчетных показателей.

Согласно статье 665 КоАП РК, неявка по вызову прокурора, следователя, органа дознания для дачи показаний, к судебному исполнителю, судебному приставу по вопросам исполнительного производства, а равно отказ от дачи или дача заведомо ложных показаний влекут штраф на физических лиц в размере трех, на должностных лиц – в размере десяти месячных расчетных показателей.

Невыполнение требований прокурора, следователя, дознавателя, предъявленных на основаниях и в порядке, установленных законом, влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест до пяти суток.

По статье 666 КоАП РК, неуведомление или несвоевременное уведомление прокурора о производстве государственным органом действий, требующих такого уведомления в соответствии с законодательными актами, влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.