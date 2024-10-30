Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сразу 15 должностных лиц привлекли к административной ответственности в Ұлытау

Опубликовано:

Чиновник
Мужчина в деловом костюме. Иллюстративное фото: Motortion / Getty Images

Применение экологического законодательства проанализировали сотрудники специализированной природоохранной прокуратуры в области Ұлытау, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорное ведомство.

В итоге 15 должностных лиц привлечены к административной ответственности, отметили прокуроры.

По результатам анализа выявлены 125 фактов непредставления 66 операторами I и II категорий отчетов по результатам производственного экологического контроля (в нарушение требований статьи 184 Экологического кодекса).

Как отметили в прокуратуре, в их числе недропользователи, коммунальные предприятия, полигоны твердых бытовых отходов, принадлежащих аппаратам акимов сельских округов, и др.

"По данным фактам прокуратурой в отношении 11 акимов сельских округов Жанааркинского района области Ұлытау возбуждены 20 дел об административном правонарушении. В настоящее время по акту надзора прокуратуры Департаментом экологии принимаются меры по привлечению к административной ответственности остальных природопользователей", - сообщили в прокуратуре региона.

Кроме того, за нарушение требований Конституционного закона "О прокуратуре" руководители Департамента экологии, управлений ветеринарии, предпринимательства и промышленности области Ұлытау привлечены к ответственности по статьям 664, 665, 666 КоАП.

На сегодня виновными лицами наложенные штрафы на общую сумму 4,6 млн тенге оплачены в полном объеме.

Согласно статье 664 КоАП РК, оставление должностным лицом без рассмотрения частного определения, постановления суда, представления прокурора, следователя или дознавателя либо непринятие мер к устранению указанных в них нарушений закона, а равно несвоевременный ответ на частное определение, постановление или представление влекут штраф в размере восьми месячных расчетных показателей.

Согласно статье 665 КоАП РК, неявка по вызову прокурора, следователя, органа дознания для дачи показаний, к судебному исполнителю, судебному приставу по вопросам исполнительного производства, а равно отказ от дачи или дача заведомо ложных показаний влекут штраф на физических лиц в размере трех, на должностных лиц – в размере десяти месячных расчетных показателей. 

Невыполнение требований прокурора, следователя, дознавателя, предъявленных на основаниях и в порядке, установленных законом, влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест до пяти суток.

По статье 666 КоАП РК, неуведомление или несвоевременное уведомление прокурора о производстве государственным органом действий, требующих такого уведомления в соответствии с законодательными актами, влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180820-srazu-15-dolzhnostnyh-lic-privlekli-k-administrativnoy-otvetstvennosti-v-lytau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie