Карагандинские фермеры тоннами сжигают овечью шерсть (видео)

В Карагандинской области ежегодно производят более миллиона тонн овечьей шерсти, но из-за отсутствия спроса животноводам приходится ее сжигать, передает 24.kz.

Ежегодно в Карагандинской области производят больше одного миллиона тонн овечьей шерсти. Но вот сбывать ее некуда.

Животноводы жалуются, что шерсть никто не покупает и ее приходится просто сжигать. Тогда как натуральный животный материал можно использовать при изготовлении стройматериалов или даже удобрений.

В Карагандинской области в основном производят грубую шерсть овец, которая состоит из разных типов волокон.

Среди производителей такая шерсть особым спросом не пользуется, рассказал заместитель акима Карагандинской области Бауржан Асанов. В регионе нет предприятий, которые бы занимались ее переработкой. Местные власти теперь в поиске инвесторов, готовых наладить производство продукции из шерсти.

"К нам обращаются инвесторы. Мы готовы их поддержать через социально-предпринимательскую корпорацию, удешевленные кредиты. Где-то подвести им инфраструктуру и т.д.

Сейчас у нас ведутся переговоры, но такая проблема на сегодняшний день существует. В прошлом году определенный спрос на шерсть был. Есть компании, есть перерабатывающие предприятия, которые закупали, но, конечно, по очень низкой цене", - рассказал заместитель акима Карагандинской области по вопросам сельского хозяйства Бауржан Асанов.

Овечья шерсть применяется не только для изготовления одежды, но и служит утеплителем для стройматериалов.

Кроме того, ее добавляют в различные удобрения для растений. Но сейчас карагандинские фермеры шерсть просто сжигают.

К примеру, в крестьянском хозяйстве "Отканжар" в селе Изенды в складах хранится 15 тонн шерсти. Предприниматель Канат Отарбаев рассказал, что его сырье отлично походит для изготовления ковров. Правда, в последние годы покупателей нет.

"Сейчас в моем хозяйстве 10 тысяч овец. Раньше шерсть у нас покупали хотя бы перекупщики, сейчас и их нет. У моих овец качественная шерсть. Мы сами тоже ищем пути продажи, но пока все безрезультатно. Раньше ее использовали при шитье костюмов, текстиля. Если я ее не буду хранить в сухом помещении, то она потеряет свои качества. Приходится сжигать тоннами", - отметил глава крестьянского хозяйства Канат Отарбаев.

Ежегодно в Карагандинском регионе фермеры производят более миллиона тонн шерсти. Большую часть животноводам приходится утилизировать. Потому как хранить долго ее невозможно, шерсть может стать источником распространения инфекций.

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