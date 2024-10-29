Биологически опасные объекты обсудили в Актюбинской области

В акимате Актюбинской области прошло заседание комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обсудили меры по повышению безопасности биологически опасных объектов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в областном акимате прошло заседание комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С акимами районов обсудили меры по повышению пожарной безопасности и антитеррористической безопасности биологически опасных объектов.

Среди названных в ходе заседания мер были развитие системы мониторинга биологических рисков, предупреждение и ликвидация биологических угроз, необходимость обеспечения в районах нужного количества постов радиационного и химического наблюдения.

Особо подчеркивалась необходимость строгого учета и приведения в надлежащее санитарное состояние скотомогильников, в первую очередь - сибиреязвенных.

Ранее жители села Нургиса Тлендиева в Алматинской области, которые построили дома на выделенных государством участках, узнали, что неподалеку от их жилья находится скотомогильник с сибирской язвой. Сейчас вокруг места захоронения сибирской язвы все еще ведутся строительные работы на выданных ранее участках. По данным прокуратуры, решение проблемного вопроса ожидается после проведения соответствующих экспертиз.

Помимо этого, 1 сентября в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района были зафиксированы 4 случая с подозрением на сибирскую язву. Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного.