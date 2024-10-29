Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Улицу затопило дождевыми водами в Астане (видео)

Опубликовано:

В Астане затопило улицу Сауран
В Астане затопило улицу Сауран. Кадр из видео: instagram.com/zhaloby.astana/

В Астане откачивают воду с улицы Сауран, которую затопило после дождя, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столичного района Есиль. Ранее в Сети появились кадры подтопленной улицы.

В Instagram-аккаунте "Zhaloby.astana" опубликовали видео, на котором видно затопленную дорогу на одной из улиц Астаны. Судя из описания к видео, видео сняли на улице Сауран.

В акимате столичного района Есиль сообщили, что в настоящее время на указанном участке ведутся работы по откачке дождевой воды.

Ранее синоптики пообещали жителям Астаны снег, дожди и минусовую температуру на этой неделе. Сообщалось, что 29 октября температура составит около +1 градуса.

Напомним, в текущем году в Астане затопило проспект Туран. В акимате объяснили, что из-за незаконных врезок со стороны частных застройщиков перегружается работа канализационного коллектора по проспекту Туран, что приводит его к переполнению.

Также мы писали о разливе талой воды на дорогу по проспекту Улы Дала в столице.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180081-ulicu-zatopilo-dozhdevymi-vodami-v-astane-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie