Улицу затопило дождевыми водами в Астане (видео)

В Астане откачивают воду с улицы Сауран, которую затопило после дождя, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столичного района Есиль. Ранее в Сети появились кадры подтопленной улицы.

В Instagram-аккаунте "Zhaloby.astana" опубликовали видео, на котором видно затопленную дорогу на одной из улиц Астаны. Судя из описания к видео, видео сняли на улице Сауран.

В акимате столичного района Есиль сообщили, что в настоящее время на указанном участке ведутся работы по откачке дождевой воды.

Ранее синоптики пообещали жителям Астаны снег, дожди и минусовую температуру на этой неделе. Сообщалось, что 29 октября температура составит около +1 градуса.

Напомним, в текущем году в Астане затопило проспект Туран. В акимате объяснили, что из-за незаконных врезок со стороны частных застройщиков перегружается работа канализационного коллектора по проспекту Туран, что приводит его к переполнению.

Также мы писали о разливе талой воды на дорогу по проспекту Улы Дала в столице.