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Актюбинцу приходят штрафы за чужие нарушения

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Камера "Сергек"
Камера "Сергек". Фото: Пресс-служба Sergek Group

Житель Актобе пожаловался на систематические ошибки камер фиксации нарушений, из-за чего ему приходят штрафы за нарушения ПДД другим автомобилем, передает "Диапазон".

Актюбинец рассказал, что ему приходят штрафы за нарушения водителя автомобиля, который имеет такие же номера, как у него, но с другой серией.

"У меня машина Hyundai Accent, такая же машина с таким же номером у другого водителя, но на машинах разные серии. И мне постоянно приходят уведомления о нарушении, которое допустила другая машина. Их фиксирует камера на улице Муханбеткалиулы в Жанаконысе. Я уже ходил в управление полиции, писал заявление, с меня штрафы сняли. А недавно мне снова пришло уведомление. Мне все время ходить в полицию и доказывать, что камера сняла другую машину?" - спрашивает местный житель Серик.

В полиции отметили, что такие случаи действительно имеют место.

"Камеры фиксируют нарушения в автоматическом режиме и бывает, что путаются серии "F" и "Е". Водителю в таком случае надо прийти, написать заявление. Можно также направить уведомление в управление полиции через "Е-Отыныш", в базу будут внесены изменения", - ответил первый замначальника управления полиции Актобе Мирхан Есенжолов.

Ранее сообщалось, что превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора - одни из частых нарушений, которые фиксируют камеры "Сергек" в Казахстане. Уточняется, что нарушение проезда по автобусным линиям фиксируется только в тех городах, на дорогах которых эта разметка присутствует. Например, в Астане или Алматы. Кроме того, в Sergek Group напомнили, что список фиксируемых нарушений зависит от конкретного города и может отличаться от региона к региону.

Помимо этого, с 1 июля в Караганде и Темиртау подключили 22 комплекса "Аргус-пешеход". Это видеокамеры, фиксирующие автомобили, не уступающие дорогу людям на "зебрах". Их основная задача - профилактика дорожно-транспортных происшествий, наездов на пешеходов. Камеры фиксируют нарушения, делая несколько фото и короткое видео.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180051-aktyubincu-prihodyat-shtrafy-za-chuzhie-narusheniya/

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