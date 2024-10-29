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Эзотерика

Артефакт возрастом более 100 лет упал на голову при ремонте старинного здания в Павлодаре

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Старинные бланки нашли при ремонте
Рабочий показывает находку. Кадр из видео: t.me/eurasia1tvkz

В Павлодаре при ремонте старинного здания нашли банковские бланки, которым более 100 лет. В строении начала прошлого века когда-то располагался русско-азиатский банк, передает Первый канал "Евразия".

Самое любопытное, что в здании находится институт археологических исследований местного вуза. Но нашли артефакт простые рабочие. Он просто упал им на голову.

"Когда демонтировали потолок, вот эта бумажка упала", - рассказал один из рабочих.

Бланки датируются началом прошлого века и составлены на казахской латинице. Как таковой исторической ценности находка не представляет. Однако для ученых университета это - экспонат будущей экспозиции.

В здании бывшего банка сейчас проводят масштабную реставрацию. Педагогический университет подходит к этому деликатно, чтобы сохранить облик памятника архитектуры.

Например, для восстановления одного из разрушенных фасадов подрядчик купил 100-летние кирпичи бывшей мельницы. Ее снесли в Павлодаре пару недель назад. Стоят такие кирпичи, к слову, вдвое дороже обычных.

"Поскольку здесь располагается институт археологических исследований и будет достаточно много экспозиционных залов, один из стеллажей используем, чтобы рассказать об истории именно этого здания", - поделился планами проректор Павлодарского педагогического университета имени Әлкей Марғұлана Серик Ильясов.

Вуз проводит историко-реставрационные работы на собственные средства. Эксперты, сделав экспертизу здания, сочли его безопасным для дальнейшей эксплуатации.

Ранее древнюю реликвию нашли в Алматинской области. При расчистке территории под строительство дома казахстанец обнаружил камень с нанесенными на нем петроглифами, на которых изображены некие существа, охотящиеся на животных.

А в ВКО археологи нашли около 20 ранее неизвестных памятников прошлого, включая захоронения, поселения, форпосты и зимовки казахов. Уже проведены раскопки 14 памятников, относящихся к различным эпохам от бронзового века.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179971-artefakt-vozrastom-bolee-100-let-upal-na-golovu-pri-remonte-starinnogo-zdaniya-v-pavlodare/

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