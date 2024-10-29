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Когда начнется сезон катаний на "Медеу"

Опубликовано:

"Медеу"
Высокогорный каток "Медеу". Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы 1 ноября состоится запуск катка "Медеу" в техническом режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города, а 2 ноября состоится церемония открытия сезона катаний.

По информации акимата Алматы, 1 ноября состоится запуск катка "Медеу" в техническом режиме, все желающие смогут его посетить согласно графику сеансов. А 2 ноября состоится торжественное открытие нового сезона массовых катаний.

"Торжественная программа открытия пройдет с 12:00 до 15:30. Для посетителей предусмотрена концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.

С 17:00 до 20:00 гостей ждет вечерний сеанс с конкурсами, призами от ведущего и диджеем, создающим атмосферу диско", - сообщили в акимате.

Дирекция спортивных сооружений города Алматы рекомендует жителям и гостям города заранее приобрести билеты онлайн, чтобы избежать очередей на кассах и для организации быстрого прохода через турникетную систему. Также жителям и гостям города рекомендуют воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать пробок и трудностей с парковкой.

"В день открытия планируется усиление автобусного маршрута №12 до высокогорного катка "Медеу". Автобусы будут курсировать в будние дни с 8.00 до 00.00 и по выходным дням с 8.00 до 01.00", - сказано в сообщении.

Высокогорный спортивный комплекс "Медеу", по информации на его официальном сайте, расположен на высоте 1691 метра над уровнем моря. Является самым высокогорным из действующих открытых стадионов, а также самым посещаемым спортивным комплексом в Казахстане.

Отметим, что с 1 июня 2022 года "Медеу" начал работу в новом формате - кататься на коньках на крытом ледовом катке можно было летом. В прошлом году сезон катаний на"Медеу" начался 15 ноября.

О том, как купить билеты на каток "Медеу", читайте здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179941-kogda-nachnetsya-sezon-kataniy-na-medeu/

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