Мужчина спас ребенка, упавшего в реку в Алматы. Факт подтвердили в ДЧС города, отметив, что мужчину могут наградить за спасение, передает корреспондент NUR.KZ.

В Сети появилось видео спасения. На кадрах видно, что мужчина вытаскивает ребенка из воды.

В описании говорится, что, предположительно, инцидент произошел на реке Есентай.

Между тем, сегодня во время брифинга на площадке РСК начальник Управления ликвидации ЧС ДЧС Алматы Денис Ярцев подтвердил информацию.

"Факт такой подтвержден, официально на 112 и 102 сообщений не поступало. В результате мониторинга соцсетей совестно с полицией личности спасителя и ребенка установлены.

В настоящее время руководством ДЧС вносится представление о поощрении данного гражданина государственной наградой", - сообщил Денис Ярцев.

Он добавил, что окончательное решение о награждении примет руководство.