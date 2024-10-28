Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Роман Абдижамила Нурпеисова "И был день… И была ночь" вышел в новой авторской редакции

Опубликовано:

Абдижамил Нурпеисов
Абдижамил Нурпеисов. Фото: adebiportal.kz

Роман-предупреждение Абдижамила Нурпеисова "И был день… И была ночь" вышел в новой авторской редакции, и увидел свет на многих европейских языках.

Национальная культура и литература - это своеобразная визитная карточка народа. О том, как представлена литература Казахстана за рубежом, пишут авторы новой коллективной монографии "Казахская литература в международных контекстах".

Роман, как ведущий жанр литературного процесса первой четверти XXI века, занимает в нем центральное место.

"Роман-предостережение, роман-предупреждение Абдижамила Нурпеисова "И был день… И была ночь …" (в 2-х книгах) – новая, авторская редакция на русском языке романа "Последний долг", который увидел свет на многих европейских языках и был тепло принят литературной критикой. Это раздумья патриарха казахской литературы о времени и о себе в ретроспективной парадигме.

Новая редакция известного романа-дилогии преодолевает рамки метода социалистического реализма, значительно расширяет идейно-эстетическое поле казахской прозы. Билингвизм, как способ обретения своего места в мире, рассмотрен на примере творчества Герольда Бельгера", - отмечают авторы работы.

В монографии отмечается, что современные поэты и прозаики Олжас Сулейменов, Аслан Жаксылыков, Ахмеджан Ашири, Валерий Михайлов пишут о добре и зле, жизни и смерти, о свободе и достоинстве личности. Валерий Михайлов в романах-эссе заново перечитывает художественные произведения Михаила Лермонтова, Евгения Боратынского, Николая Заболоцкого и воссоздает их жизненный путь.

Авторами коллективной монографии "Казахская литература в международных контекстах" под редакцией Светланы Ананьевой, наряду с научными сотрудниками отдела международных связей и мировой литературы Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова КН МНВО РК, являются преподаватели КазНУ имени аль-Фараби, Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, РУДН имени Патриса Лумумбы, Кембриджского университета.

Новый научный труд обращен к педагогам, студентам, магистрантам и докторантам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179593-roman-abdizhamila-nurpeisova-i-byl-den-i-byla-noch-vyshel-v-novoy-avtorskoy-redakcii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie