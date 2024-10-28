Роман Абдижамила Нурпеисова "И был день… И была ночь" вышел в новой авторской редакции

Роман-предупреждение Абдижамила Нурпеисова "И был день… И была ночь" вышел в новой авторской редакции, и увидел свет на многих европейских языках.

Национальная культура и литература - это своеобразная визитная карточка народа. О том, как представлена литература Казахстана за рубежом, пишут авторы новой коллективной монографии "Казахская литература в международных контекстах".

Роман, как ведущий жанр литературного процесса первой четверти XXI века, занимает в нем центральное место.

"Роман-предостережение, роман-предупреждение Абдижамила Нурпеисова "И был день… И была ночь …" (в 2-х книгах) – новая, авторская редакция на русском языке романа "Последний долг", который увидел свет на многих европейских языках и был тепло принят литературной критикой. Это раздумья патриарха казахской литературы о времени и о себе в ретроспективной парадигме.

Новая редакция известного романа-дилогии преодолевает рамки метода социалистического реализма, значительно расширяет идейно-эстетическое поле казахской прозы. Билингвизм, как способ обретения своего места в мире, рассмотрен на примере творчества Герольда Бельгера", - отмечают авторы работы.

В монографии отмечается, что современные поэты и прозаики Олжас Сулейменов, Аслан Жаксылыков, Ахмеджан Ашири, Валерий Михайлов пишут о добре и зле, жизни и смерти, о свободе и достоинстве личности. Валерий Михайлов в романах-эссе заново перечитывает художественные произведения Михаила Лермонтова, Евгения Боратынского, Николая Заболоцкого и воссоздает их жизненный путь.

Авторами коллективной монографии "Казахская литература в международных контекстах" под редакцией Светланы Ананьевой, наряду с научными сотрудниками отдела международных связей и мировой литературы Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова КН МНВО РК, являются преподаватели КазНУ имени аль-Фараби, Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, РУДН имени Патриса Лумумбы, Кембриджского университета.

Новый научный труд обращен к педагогам, студентам, магистрантам и докторантам.