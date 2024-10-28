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Сдавать смартфоны перед уроками обязали некоторых школьников в Астане

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Ребенок смотрит в телефон в руках
Смартфон в руках ребенка. Иллюстративное фото: Keiko Iwabuchi / Getty Images

В ряде школ Астаны запустили проект "Школа без смартфона" - перед занятиями ученики складывают свои гаджеты в специальные ячейки, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования столицы.

Передачу смартфона перед уроками уже ввели в школах № 1, 4, 7, 8, 17, 18, 25, 28, 29, 32, 34, 43, 46, 48, 52, 58, 70, 73, 76, 77, 87, 93, 103, 103, 108.

По новым правилам, дети складывают гаджеты в специальные ячейки.

Как отметили в столичном управлении образования, цель нововведения - повышение качества образования. Также ожидается, что такая мера положительно повлияет на мышление и психологическое здоровье учащихся.

Напомним, осенью прошлого года депутаты мажилиса предложили запретить казахстанским школьникам пользоваться телефонами во время уроков. Норма предполагает только ограничения во время занятий, при этом в школу ребенок может принести мобильный телефон и использовать его во время перемен.

В феврале этого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий закон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179569-sdavat-smartfony-pered-urokami-obyazali-nekotoryh-shkolnikov-v-astane/

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