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Проезд по одной из центральных улиц Алматы закроют на день

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Ремонт дорог в Алматы
Ремонт дорог в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

29 октября в южной столице закроют для проезда участок улицы Наурызбай батыра из-за ремонта водопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

По информации предприятия, 29 октября с 9 до 16 часов будет закрыто движение автотранспорта по улице Наурызбай батыра, на участке от Сатпаева до Тимирязева.

"Временные ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительной работы водопровода, проложенной под проезжей частью этого уличного сегмента. Просим заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения схемы дорожного движения", - сказано в сообщении.

По всем вопросам жители могут обратиться по номерам диспетчерской службы ГКП "Алматы Су": 274-66-66.

Напомним, в августе текущего года в акимате Алматы сообщили, что ремонт магистральных улиц районного значения завершат до конца октября.

Недавно мы писали о том, что замена труб обернулась проблемами для жителей микрорайона в Алматы. Местные жители заявили, что без дороги они вынуждены жить уже почти 5 лет. В 2019 году у них зачем-то начали заменять действующий водопровод. Для этого полностью убрали больше 2 километров асфальта, на этом все и закончилось. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179541-proezd-po-odnoy-iz-centralnyh-ulic-almaty-zakroyut-na-den/

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