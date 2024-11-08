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Граждане Китая заблудились в Атырауской области (видео)

Опубликовано:

Туристы из Китая
Туристы из Китая. Фото: polisia.kz

Сотрудники полиции в Атырауской области помогли потерявшимся туристам из Китая, а также паломнику из Узбекистана, направлявшемуся в Мекку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в ходе патрулирования в городе Кульсары полицейские остановили автомобиль с гражданами Китайской Народной Республики.

"Туристы рассказали, что путешествуют по Казахстану и планируют пересечь границу с Узбекистаном, но сбились с пути", - пояснили в МВД.

Полицейские Мади Нариков и Абдурахман Сансызбаев помогли туристам сориентироваться, указав дорогу на трассу, ведущую к узбекской границе.

"Гости выразили искреннюю благодарность за заботу и оперативную помощь", - рассказали в ведомстве.

Полицейский Мади Нариков отметил, что этот день был особенно насыщенным. На той же трассе он встретил гражданина Узбекистана, направлявшегося пешком в Мекку для совершения хаджа, и оказал ему помощь. Нариков подчеркнул, что готов помочь каждому нуждающемуся в дороге.

Кроме того, сотрудники полиции Жылыойского района помогли еще нескольким путешественникам, которых заметили на трассе с флагами своих стран и рюкзаками. В ведомстве добавили, что такие путешественники часто пересекают границу с Узбекистаном через Шымкент, затем следуют в Атырау и Актау.

"Полицейские не только указали путь, но и обеспечили туристов продуктами и средствами на дорогу, проявив гостеприимство и внимание к их безопасности", - уточнили в МВД.

Ранее сообщалось, что полицейские Актюбинской области оказали помощь водителю сломавшегося автобуса и его пассажирам, среди которых было 56 иностранцев. Патрульные оперативно эвакуировали людей и разместили их в кемпинге.

Помимо этого, в Карагандинской области сотрудники полиции эвакуировали 32 человек из сломавшегося автобуса на автодороге Алматы - Екатеринбург и доставили их в безопасное место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179455-grazhdane-kitaya-zabludilis-v-atyrauskoy-oblasti-video/

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