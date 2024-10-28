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Эзотерика

Мужчина спас ребенка от падения с эскалатора в Астане (видео)

Опубликовано:

Ступени эскалатора
Эскалатор. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети появилось видео из столичного ТЦ. На кадрах запечатлен ребенок, повисший на эскалаторе с обратной стороны. На помощь ему пришел мужчина, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Instagram-аккаунте Zhaloby.astana. На заснятых очевидцем кадрах - эскалатор, на котором повис ребенок. Мальчик держится за перила с обратной стороны, поджимая ноги, и явно может упасть.

На помощь ребенку спешит женщина, но еще до ее приближения к малышу по эскалатору взбегает мужчина, который перехватывает ребенка.

"Родители, пожалуйста, следите за детьми на эскалаторах. Благо, мужчина быстро среагировал!" - сказано в подписи к посту.

Напомним, в конце августа в одном из столичных ТРЦ в течение двух дней трое детей получили одинаковые травмы. На эскалаторе зажимались пальцы. Все дети были возрастом от двух до трех лет.

Несчастный случай произошел в марте в одном из ТРЦ Актау - семилетняя девочка лишилась части пальца. Сейчас ребенок получает лечение в Мангистауской областной детской многопрофильной больнице.

До этого похожий инцидент произошел в Караганде - здесь двухлетнему ребенку защемило руку на эскалаторе. Вызволить малыша смогли лишь спасатели. Позже стало известно, что врачам удалось спасти конечность после длительной операции.

Также в Кокшетау спускавшейся на эскалаторе 67-летней женщине зажевало ногу и оторвало все пять пальцев. По данному факту возбудили уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179379-spasenie-rebenka-popalo-na-video-v-odnom-iz-tc-astany/

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