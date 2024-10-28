Застрявших астанчан пришлось доставать из лифта спасателям

Столичные спасатели пришли на помощь людям, которые застряли в лифте. Кабину пришлось открывать специальными инструментами, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации ведомства, в одном из многоэтажных жилых домов в районе Сарыарка три человека оказались в застрявшем пассажирском лифте.

Застрявшие обратились к обслуживающей компании и ожидали приезда лифтера

В это время женщина в кабинке почувствовала себя дискомфортно и обратилась по номеру "112".

"Прибывшие на место вызова спасатели с помощью гидравлических инструментов открыли дверь лифта и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались", - сообщили в МЧС.

Спасатели рассказали, что делать, если вы застряли в лифте:

не волнуйтесь сами и успокойте соседей;

свяжитесь с диспетчером;

не нажимайте на все кнопки подряд;

не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;

используйте все каналы связи с внешним миром.