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Застрявших астанчан пришлось доставать из лифта спасателям

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Спасатели открывают лифт
Спасатели. Кадр из видео.: МЧС РК

Столичные спасатели пришли на помощь людям, которые застряли в лифте. Кабину пришлось открывать специальными инструментами, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации ведомства, в одном из многоэтажных жилых домов в районе Сарыарка три человека оказались в застрявшем пассажирском лифте.

Застрявшие обратились к обслуживающей компании и ожидали приезда лифтера

В это время женщина в кабинке почувствовала себя дискомфортно и обратилась по номеру "112".

"Прибывшие на место вызова спасатели с помощью гидравлических инструментов открыли дверь лифта и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались", - сообщили в МЧС.

Спасатели рассказали, что делать, если вы застряли в лифте:

  • не волнуйтесь сами и успокойте соседей;
  • свяжитесь с диспетчером;
  • не нажимайте на все кнопки подряд;
  • не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;
  • используйте все каналы связи с внешним миром.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179296-zastryavshih-astanchan-prishlos-dostavat-iz-lifta-spasatelyam/

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