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Схемы движения двух автобусов изменят в Астане

Опубликовано:

Вид изнутри столичного автобуса
Валидатор. Иллюстративное фото: официальный сайт акимата Астаны

В Астане изменят схемы движения сразу двух автобусных маршрутов, передает NUR.KZ со ссылкой на городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата столицы.

С 26 октября меняется схема движения маршрута №80 в Астане, теперь он курсирует, не заезжая в микрорайон "Отау", сообщается в Telegram-канале городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата.

Наряду с этим для удобства жителей микрорайона "Отау" с субботы запускается новый №505 экспресс-маршрут.

Кроме того, в схему движения маршрута №43 добавлен новый остановочный пункт "ул. Хусейн бен Талал". Остановка расположена по одноименной улице в направлении остановки "Бас мешіт".

Ранее стало известно, что количество автобусных экспресс-маршрутов в Астане увеличат до пяти. Курсировать по городу они начнут с 26 октября.

Также мы писали, что по сравнению с прошлым годом в столице отмечается увеличение количества ДТП почти в два раза. В Генпрокуратуре рассказали, что основными причинами аварий являются нарушение правил проезда пешеходного перехода и маневрирования, проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, выезд на полосу встречного движения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178729-shemy-dvizheniya-dvuh-avtobusov-izmenyat-v-astane/

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