Одну из парковок в Боровом сделают платной

Парковку на территории поляны Абылай хана в курортной зоне Бурабай (Боровое) сделают платной с 1 ноября. При этом также будет действовать бесплатная стоянка, пишет NUR.KZ со ссылкой на Burabay Damu.

Так, первые 10 минут парковки для всех автомобилей будут бесплатными, далее стоимость составит 150 тенге за каждый час. Парковка будет работать в круглосуточном режиме.

При этом на территории также имеется бесплатная парковка.

Как сообщается на сайте Burabay Damu, в последнее время туристы стали чаще оставлять свои авто надолго на парковке возле Мультимедийного комплекса, образуя вокруг стихийные парковки. Это, как отмечается, блокирует движение и снижает комфорт отдыха другим отдыхающим.

В связи с этим было решено ввести платные парковки. При ее строительстве бюджетные средства, как сообщается, не затрачивались.

Все поступления от парковки будут направлены на развитие курорта и территории поляны Абылай хана.

Поляна Абылай хана расположена рядом с горной вершиной Кокше. Место отличается особенным микроклиматом. Там же туристы могут увидеть каменный трон Абылай-хана. Данное место нанесено на карту сакральных мест Акмолинской области.

Комплекс способен принимать до 500 отдыхающих в день.