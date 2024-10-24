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Первый построенный военный катер спустили на воду в Мангистау

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Военный десантный корабль "Шапшаң"
Военный десантный корабль "Шапшаң". Фото: акимат Мангистауской области

Накануне Дня Республики первый военный десантный корабль, построенный в Мангистауской области, был спущен в Каспийское море, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Мангистауской области, военный десантный корабль "Шапшаң", построенный в Мангистауской области, был спущен в Каспийское море.

В церемонии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, контр-адмирал Вооруженных Сил Ратмир Камратов, военнослужащие и жители города.

Новый водный катер будет нести службу по защите национальных границ и единства страны.

Спуск на воду военного корабля "Шапшаң"
Спуск на воду военного корабля "Шапшаң". Фото: акимат Мангистауской области

Первый заместитель министра обороны отметил, что отправка боевого катера в море – счастливый момент для казахстанских граждан. По его словам, первый построенный в Мангистау катер демонстрирует, что морской потенциал региона стремительно развивается.

"В своем послании к народу президент отметил, что мировое производство военной техники играет важнейшую роль в системе национальной обороны развитых стран. Современный век – время новых технологий. Этот катер является ярким доказательством высокого уровня инженерной отрасли нашей Родины", - сказал Султан Камалетдинов.

Спуск на воду военного корабля "Шапшаң"
Спуск на воду военного корабля "Шапшаң". Фото: акимат Мангистауской области

Глава региона Нурдаулет Килыбай подчеркнул, что историческое событие накануне Национального праздника – Дня Республики, является результатом упорного труда ученых.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение о необходимости развития и углубления казахстанской строительной отрасли. И сегодня мы видим результат. Отечественная продукция, произведенная в нашем регионе, будет защищать мир в стране и способствовать эффективной службе военно-морских сил. Хочу поблагодарить граждан, специалистов и строителей, реализовавших этот проект. Они доказали свое мастерство", - выразил благодарность аким.

По словам директора ТОО "Судовое оборудование и сервис", построившего новый катер, Дмитрия Донского, есть возможность строить технику не только для обороны, но и для граждан, туризма, транспорта и чрезвычайных ситуаций.

Спуск на воду военного корабля "Шапшаң"
Спуск на воду военного корабля "Шапшаң". Фото: акимат Мангистауской области

Напомним, ранее в Сети появилось видео погони морских пограничников за правонарушителями на Каспии. Однако в пресс-службе Пограничной службы региона сообщили, что данное видео было снято во время съемок сериала "По синим волнам".

Добавим, в конце сентября вновь была поднята тема возможного исчезновения Каспийского моря. Устойчивый миф развеял ученый-океанолог - он объяснил, что предпосылок для исчезновения водоема нет - уровень воды в Каспийском море всегда будет повышаться и понижаться.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178632-pervyy-postroennyy-voennyy-kater-spustili-na-vodu-v-mangistau/

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