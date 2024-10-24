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100 человек стали полицейскими в Караганде

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Церемония присяги
Присяга. Фото: polisia.kz

В Караганде молодые полицейские приняли присягу, вступив на путь служения закону и обществу. Церемония прошла накануне празднования Дня Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в канун празднования Дня Республики торжественно прошла церемония принятия присяги молодыми полицейскими, которые встали на защиту закона и порядка в своем городе.

Это не просто молодые полицейские - это новая волна, готовая к вызовам времени. В их сердцах горит желание справедливости, а в сознании - готовность служить и защищать.

"Под звуки государственного гимна и на фоне государственного флага полицейские Караганды построились на плацу городского управления. Здесь же на плацу и молодое пополнение. Молодые полицейские, одетые в новую форму, с гордостью стояли в строю, готовясь произнести заветную присягу. Взгляды их старших коллег и наставников излучали гордость и надежду, ведь каждый из этих молодых людей выбрал путь служения Родине и обществу", - рассказали в полиции.

В МВД отметили, что торжественное мероприятие открыл заместитель начальника ДП Карагандинской области Даурен Ибраев. Он обратился к новоиспеченным полицейским, подчеркивая важность их роли в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности граждан.

Он добавил, что каждый из них теперь является частью большой команды, приверженной высоким стандартам доблести и чести.

Церемония присяги
Присяга. Фото: polisia.kz

"С каждым словом присяги, с каждым произнесенным предложением вчерашние мальчишки и девчонки заключали договор не только с законом, но и с собой. Мысли о будущем переплетались с воспоминаниями о детстве, когда мечты о службе в полиции были лишь фантазиями. После произнесения клятвы молодые стражи порядка с волнением и решимостью посмотрели в будущее, осознавая всю ответственность, которую возложила на них эта торжественная минута", - говорится в сообщении.

Для около 100 полицейских Караганды этот день стал отправной точкой в службе, символизируя верность избранному делу и готовность защищать права и свободы граждан. С уверенностью в своих силах они вступили на новый путь, полный вызовов и достижений.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области 203 новобранца успешно прошли строгий отбор для поступления на службу в рядах правоохранительных органов. За каждым из них прикреплены опытные наставники, которые помогают освоиться и пройти первый этап службы. Сотрудники управления уделяют особое внимание соблюдению законности и норм этики действующими сотрудниками.

Помимо этого, полицейские-курсанты Алматинской академии МВД РК имени М.Есбулатова исполнили кюи на озере Кольсай и в Чарынском каньоне. Под открытым небом курсанты выступили перед многочисленной публикой. Исполняя кюи великого казахского народа, они создали неповторимую атмосферу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178515-100-chelovek-stali-policeyskimi-v-karagande/

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