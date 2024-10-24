Кто из павлодарцев получит единовременные выплаты

Социальную поддержку в преддверии Дня Республики получат имеющие инвалидность жители Павлодарской области. Деньги заложили в бюджетах городов и районов, передает Pavlodarnews.kz.

О выплатах сообщили в областном управлении координации занятости и социальных программ.

"Во всех городах и районах области за счет бюджетных средств единовременные выплаты получат дети с инвалидностью, люди с инвалидностью первой и второй групп", - уточнили в ведомстве.

Размер выплаты составит 5 МРП или 18 469 тенге. На такую помощь могут рассчитывать более 18 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в Караганде ко Дню Республики определенные категории граждан получат единовременные выплаты. Среди получателей - участники и инвалиды ВОВ, инвалиды всех групп, дети с ВИЧ и другие.

А жителям Астаны, относящимся к социально уязвимым категориям, в День Республики, 25 октября, власти выплатят 16,6 тыс. тенге. Списки получателей формируются столичным управлением занятости и социальной защиты.