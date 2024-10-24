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Эзотерика

Неизвестный хищник загрыз баранов в Актюбинской области

Опубликовано:

Пострадавший баран
Баран. Кадр из видео: diapazon.kz

В Мартукском районе Актюбинской области неизвестный хищник убил трех барашков. Местные жители гадают, кто мог напасть на скот. Существует несколько версий, передает "Диапазон".

В ночь на 15 октября в крестьянском хозяйстве "Карим" в Мартукском районе Актюбинской области пропали три барана.

Их не досчитались вечером, а утром растерзанные останки двух животных нашли недалеко от поселка Жуса. Третий барашек был ранен, окровавлен, но жив. К сожалению, уцелевшее животное вскоре тоже погибло.

Фермер Жанабай Жакитаев рассказал, что накануне он искал скот до темноты, но не нашел. Утром он обратил внимание на летающего орла и сорок, которые обычно кружат там, где падаль. Так фермер и нашел своих баранов.

"Бараны обычно бегут домой. Он тоже, похоже, бежал, но его разодрали, напав сзади. Он еще какое-то время полз", - рассказывает Жакитаев.

По мнению фермера, на животных напал волк.

"У казахов говорят, если животного коснулись зубы волка, он уже не жилец. Так и получилось", - добавил он.

Нападений волка на скот в регионе не было с конца 90-х годов.

Ученый-зоолог и завлабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии в Алматы Константин Плахов предположил, что на баранов могли напасть шакалы, а не волки. Он отметил, что экспансия шакалов по всему Казахстану связана с уменьшением численности волков, которые уничтожали конкурентов.

Напомним, в начале года в Восточно-Казахстанской области в сарай одного из местных жителей проник неизвестный хищник. В результате было убито 15 голов овец и 10 ранено. После происшествия местные власти поручили сотрудникам лесного хозяйства усилить контроль за хищниками.

А в конце декабря прошлого года хищник загрыз целую отару овец в СКО. Специалисты обнаружили на тушах погибших овец следы царапин и укусов, причиной смерти стали повреждения гортани. А при осмотре территории на удалении 500-600 метров были обнаружены следы, схожие со следами рыси.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178449-neizvestnyy-hishchnik-zagryz-baranov-v-aktyubinskoy-oblasti/

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