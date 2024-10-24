Акимат опубликовал для актюбинцев календарь школьных каникул

Акимат Актюбинской области опубликовал календарь школьных каникул: осенние каникулы продлятся с 28 октября по 3 ноября, но фактически школьники будут отдыхать 10 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата, первая четверть длилась восемь учебных недель.

Осенние каникулы продлятся семь дней - с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно. Фактически дети начнут отдыхать уже с 25 октября, так как 25 октября в Казахстане отмечается День Республики, а 26-27 выпадают на субботу-воскресенье.

Таким образом, общее количество дней отдыха - 10.

2-я четверть продлится тоже 8 учебных недель, зимние каникулы начнутся 30 декабря 2024 года и закончатся 8 января 2025 года (10 дней).

Весенние каникулы составят 11 дней - с 21 по 31 марта 2025 года.

Напомним, в августе прошлого года Министерство просвещения утвердило новую длительность учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая. Таким образом, в этом году последний звонок прошел 1 июня, госэкзамены для 11-классников – с 5 по 19 июня, вручение аттестатов для них же - с 20 по 22 июня.

Однако в начале марта глава Минпросвещения рассказал, что многие из родителей попросили завершать учебный год как раньше, 25 мая.

Также в конце мая депутат Ирина Смирнова раскритиковала решение Минпросвещения о продлении учебного года в Казахстане.