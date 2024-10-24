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Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в День Республики

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ЦОН
ЦОН. Фото: пресс-служба "Правительство для граждан"

Центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в пятницу, 25 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт госкорпорации "Правительство для граждан".

Сообщается, что ЦОНы и спецЦОНы не буду работать 25 октября в связи с празднованием Дня Республики.

"При этом, отметим, что суббота, 26 октября, является рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Услуги можно будет получить с 9 до 13 часов", - сказано в сообщении.

В госкорпорации напомнили, что в будние дни ЦОНы принимают граждан с 9 до 18 часов дня. Дежурные ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9 до 20 часов, а по субботам - с 3 до 13 часов.

Напомним, в этом году День Республики приходится на пятницу, поэтому отдыхать казахстанцы будут три дня подряд - 25, 26 и 27 октября. 28 октября, понедельник - рабочий день.

Ранее сообщалось, что в Казахстане меняется график работы дежурных спецЦОНов. С 22 октября время их работы продлили.

Добавим, что центр обслуживания населения (ЦОН) - это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу "одного окна", гласит информация на сайте "Электронного правительства".

Также ЦОНы обеспечивают оказание госуслуг в электронной форме посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с законодательством Казахстана.

По данным egov.kz, специализированные центры обслуживания населения (спецЦОНы) предоставляют услуги по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178368-kak-budut-rabotat-cony-i-speccony-v-den-respubliki/

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