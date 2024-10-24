Пенсионеры с сопровождением полиции поехали отдыхать на озеро Балхаш

Ветераны труда и труженики тыла Карагандинской области отправились на лечение в санаторий "Балхаш" для получения необходимой медицинской помощи и оздоровительных процедур, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 24 октября 50 тружеников тыла и ветеранов труда Карагандинской области, многим из которых уже за 80 лет, отправились на лечение в санаторий "Балхаш".

Среди них учителя, бухгалтеры, строители, механизаторы, шахтеры и другие представители различных профессий.

Списки формировались ветеранскими и общественными организациями региона.

"По инициативе акима области с прошлого года мы отправляем ветеранов труда в санаторий в Приозерске. Там они получат необходимую медицинскую помощь и восстановят здоровье. Списки составляются таким образом, чтобы в них попадали люди, заслуживающие этого", - рассказал заместитель акима Карагандинской области Ораз Таурбеков.

В оздоровительном комплексе на берегу Балхаша установлено современное медицинское оборудование, работают квалифицированные специалисты.

В течение 10 дней пожилые люди пройдут полный курс процедур, а лечение будет назначено индивидуально для каждого.

Пенсионеры. Фото: gov.kz

"Погода не смогла мне сегодня испортить настроение. Я искренне рада поездке. Приятно, что государство заботится о нас, пенсионерах. Надеюсь, что в санатории мне понравится, немного подлечусь, заведу новые знакомства. Благодарю всех, кто помог организовать эту поездку", - рассказала 75-летняя Күлпәну Мусаинова.

Пожилые люди отправились в санаторий на комфортабельном автобусе с медицинским и полицейским сопровождением.

В акимате добавили, что в этом году бесплатным санаторно-курортным лечением охвачено 200 ветеранов.

Санаторно-курортное лечение - это вид медицинской реабилитации, проводимой в условиях временного пребывания лиц в специальных лечебных организациях.

Оно может быть оплачено государством или даже работодателем согласно "Правилам предоставления санаторно-курортного лечения лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью".

При этом условия лечения (вид, сроки и так далее) будут определяться согласно ИПАР лица с инвалидностью.

Напомним, что казахстанцы могут получить путевку в санаторий для реабилитации после болезней или травм.