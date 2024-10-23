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Изменятся ли цены на билеты на поезда в предстоящие праздники в Казахстане

Опубликовано:

Поезд в Казахстане с пассажирами на перроне
Поезд. Иллюстративное фото: пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Глава Минтранспорта в кулуарах мажилиса рассказал, как будут решать ставшую традиционной проблему нехватки билетов на поезда накануне новогодних праздников, передает NUR.KZ.

Марат Карабаев сообщил, что к праздничному дню запускают дополнительно три направления: "Астана-Шымкент", "Алматы-Шымкент" и западный регион.

"Это три новых маршрута. Плюс к действующим маршрутам прицепляем дополнительные вагоны: 150 вагонов в общей сложности. Это, по нашей оценке, на октябрьские праздники дает дополнительные 18 тысяч мест, на декабрьские праздники, включая День независимости и Новый год, дает дополнительно 43 тысячи мест. Никак нет. Цена остается", – сказал он.

Решается проблема и опоздания поездов.

"Чтобы таких случаев избежать (как было прошлую зиму – прим. ред.), в первую очередь, мы в летнее время усиленно проводили ремонт магистральной железнодорожной сети. 1 541 километр точно мы прошли ремонтом. Из них 567 километров – это капитальный ремонт. В целом, важно обеспечить сохранность магистральной железнодорожной сети", – добавил министр.

Напомним, что с 1 октября в Казахстане повысили тарифы на билеты в поездах, что объяснили экономической ситуацией.

В начале августа в Министерстве транспорта изменение цен объяснили, в том числе, необходимостью обновить парк вагонов.

"В стране курсируют 140 пассажирских маршрутов, повышение тарифа коснется 62 из них. Это необходимо для обновления парка вагонов, улучшения сервиса оказываемых услуг и повышения заработной платы работникам", - добавили в пресс-службе Минтранса.

В ведомстве отметили, что парк пассажирских вагонов составляет 2 667 единиц, износ которых составил 44%. Обновление парка вагонов осуществляется как частными, так и национальными перевозчиками.

Добавим, при этом в феврале глава КТЖ сообщал, что у них планов на повышение стоимости билетов нет. А в июне председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов объяснял, в каком случае стоит ожидать увеличение тарифа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178080-izmenyatsya-li-ceny-na-bilety-na-poezda-v-predstoyashchie-prazdniki/

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