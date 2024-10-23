Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Позор нации": поступок молодых казахстанцев на Медеу возмутил директора "Шымбулака" (видео)

Опубликовано:

Молодые парни на Медеу
Нарушение порядка на Медеу. Кадр из видео: instagram/rinat__abdrakhmanov

В Сети пользователей возмутило видео, на котором несколько парней чем-то закидывают кабинки на канатной дорожке на Медеу. Инцидент прокомментировало руководство ГК "Шымбулак", передает NUR.KZ.

Видео инцидента опубликовал в Instagram-аккаунте директор горнолыжного курорта "Шымбулак" Ринат Абдрахманов.

На кадрах запечатлено, как несколько молодых парней кидают, предположительно, снежки в кабинки на канатной дороге. Некоторые из них долетают до цели. Они, вероятно, устроили некое соревнование - кто дальше запустит снежок. При этом в их речи звучит ненормативная лексика.

В посте под видео директор горнолыжного курорта возмутился действиями парней.

"Глубоко возмущает, как сегодня некоторые молодые люди, утратившие всякое понимание культуры и уважения, опускаются до откровенного варварства. Сегодня я смотрел видео, где группа бескультурных парней бросает снег в кабину, при этом не стесняясь крыть нецензурной бранью.

Их абсолютно не волнует, что внутри могли находиться люди - гости нашей страны. Им безразлично, что они наносят вред чужому имуществу, не задумываясь о последствиях. Что подумает турист, который стал свидетелем такого позорного поведения?

Эти люди не просто совершают преступление против конкретного человека или вещи - они наносят урон нашему национальному имиджу. Это позор нации, а не просто "ошибка молодости", – отметил в посте Ринат Абдрахманов.

Такое хулиганство, по его словам, должно быть наказуемым.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Зимой мы писали о случае, когда очевидцы сняли многокилометровую пробку, которая тянется из города по дороге на Медеу. По их словам, чтобы добраться до Шымбулака, пришлось потратить полдня.

Недавно алматинцев предупредили о пробках в ущелье Медеу - это было связано с празднованием Дня города. Тогда в акимате сообщили, что к плановым 16 автобусам, курсирующим на маршруте №12, запущено еще 20 автобусов до Медеу. Алматинцев призвали пересаживаться в этот день на общественный транспорт.

Горный курорт "Шымбулак", как сообщается на официальном сайте, - расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря, в 15 минутах езды от центра города Алматы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177763-huliganstvo-molodyh-kazahstancev-na-medeu-vozmutilo-polzovateley-seti-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie