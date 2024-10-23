"Позор нации": поступок молодых казахстанцев на Медеу возмутил директора "Шымбулака" (видео)

В Сети пользователей возмутило видео, на котором несколько парней чем-то закидывают кабинки на канатной дорожке на Медеу. Инцидент прокомментировало руководство ГК "Шымбулак", передает NUR.KZ.

Видео инцидента опубликовал в Instagram-аккаунте директор горнолыжного курорта "Шымбулак" Ринат Абдрахманов.

На кадрах запечатлено, как несколько молодых парней кидают, предположительно, снежки в кабинки на канатной дороге. Некоторые из них долетают до цели. Они, вероятно, устроили некое соревнование - кто дальше запустит снежок. При этом в их речи звучит ненормативная лексика.

В посте под видео директор горнолыжного курорта возмутился действиями парней.

"Глубоко возмущает, как сегодня некоторые молодые люди, утратившие всякое понимание культуры и уважения, опускаются до откровенного варварства. Сегодня я смотрел видео, где группа бескультурных парней бросает снег в кабину, при этом не стесняясь крыть нецензурной бранью.

Их абсолютно не волнует, что внутри могли находиться люди - гости нашей страны. Им безразлично, что они наносят вред чужому имуществу, не задумываясь о последствиях. Что подумает турист, который стал свидетелем такого позорного поведения?

Эти люди не просто совершают преступление против конкретного человека или вещи - они наносят урон нашему национальному имиджу. Это позор нации, а не просто "ошибка молодости", – отметил в посте Ринат Абдрахманов.

Такое хулиганство, по его словам, должно быть наказуемым.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Зимой мы писали о случае, когда очевидцы сняли многокилометровую пробку, которая тянется из города по дороге на Медеу. По их словам, чтобы добраться до Шымбулака, пришлось потратить полдня.

Недавно алматинцев предупредили о пробках в ущелье Медеу - это было связано с празднованием Дня города. Тогда в акимате сообщили, что к плановым 16 автобусам, курсирующим на маршруте №12, запущено еще 20 автобусов до Медеу. Алматинцев призвали пересаживаться в этот день на общественный транспорт.

Горный курорт "Шымбулак", как сообщается на официальном сайте, - расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря, в 15 минутах езды от центра города Алматы.