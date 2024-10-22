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Дежурные спецЦОНы в Казахстане будут работать по новому графику

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спецЦОН
СпецЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ

В Казахстане меняется график работы дежурных спецЦОНов. С 22 октября продлевается время их работы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Правительство для граждан".

"В Казахстане обновили график работы дежурных СпецЦОНов. Теперь дежурные специализированные центры обслуживания населения будут оказывать услуги с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, по субботам - с 9:00 до 13:00. При этом обычные спецЦОНы будут работать по прежнему графику - с 9:00 до 18.00", - говорится в сообщении НАО "ГК "Правительство для граждан".

Отмечается, что изменения направлены на улучшение доступности государственных услуг для граждан.

Также, в дежурных спецЦОНах прием услуг по регистрации и учету транспортных средств будет осуществляться до 18:00, а выдача документов - до 20:00.

Здесь же напомнили, что дежурные ЦОНы также работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00. Все остальные центры принимают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00. 

С актуальным списком дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что центр обслуживания населения (ЦОН) - это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу "одного окна", гласит информация на сайте "Электронного правительства".

Также ЦОНы обеспечивают оказание госуслуг в электронной форме посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с законодательством Казахстана.

По данным egov.kz, специализированные центры обслуживания населения (спецЦОНы) предоставляют услуги по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков.

Напомним, ранее стало известно, что теперь казахстанцы могут получить госуслугу, не посещая ЦОН, а вызвав сотрудника центра на дом. Новая услуга доступна во всех регионах страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177405-dezhurnye-speccony-v-kazahstane-budut-rabotat-po-novomu-grafiku/

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