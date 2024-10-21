Как решают проблемы актюбинцев с отоплением

В Актобе специалисты оперативно отреагировали на обращения граждан о проблемах с отоплением. Выявлены индивидуальные нарушения в подключении отопления, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Aqtobe su-energy group".

Как сообщается на официальной странице организации в Instagram, в компанию поступило обращение о проблемах с отоплением по адресу: проспект Абая, 20.

Специалисты предприятия оперативно отреагировали на него и выехали на место для проверки изложенных сведений.

По итогам было установлено, что теплоснабжение в дом подается в полном объеме, однако в ряде квартир выявлены индивидуальные нарушения: вынос радиаторов на балкон, наличие дополнительного вертикального стояка, установка теплых полов и циркулирующего насоса на стояке, что отрицательно сказывается на поступление тепла в другие квартиры.

Владельцам квартир были даны рекомендации и установлены сроки по устранению нарушений для восстановления полноценного отопления.

В другом случае поступила информация о проблемах с отоплением по адресу: ул. Бр. Жубановых, 257/1.

Специалисты также выехали на место для проверки. По итогам было установлено, что ситуация носит индивидуальный характер. Теплоснабжение в дом подается в полном объеме. Однако в квартире № 421 выявлены нарушения: был отрезан общедомовой стояк отопления, что отрицательно влияет на поступление тепла.

Владельцу квартиры также даны рекомендации по устранению нарушений для восстановления полноценного отопления.

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