Павлодарский депутат предложил уволить двух главврачей

Павлодарский депутат предложил уволить главврачей городской больницы №1 Павлодара и горбольницы Экибастуза, а также привлечь к ответственности главврача больницы №3, передает Pavlodarnews.kz.

По информации издания, чаще всего горожане жалуются на три медицинских учреждения. На этом акцентировал внимание депутат Маханбет Амангелды, выступая на XVI сессии областного маслихата VIII созыва.

Он сослался на данные фонда обязательного медицинского страхования на 1 января, по которым кредиторская задолженность Павлодарской городской больницы №1 достигла 1 млрд 235 млн тенге.

"Несмотря на увеличение финансирования почти на 50 млн тенге за девять месяцев, кредиторская задолженность выросла до 1 млрд 435 млн тенге. По официальной информации, за этот период рост расходов больницы составил около 700 млн тенге", - указал Маханбет Амангелды.

В прошлом году горбольница Экибастуза задолжала кредиторам 700 млн тенге. Тогда руководство медучреждения объясняло, что половина долга - коммунальные услуги.

Выяснилось, что больница необоснованно оплачивала их в три раза выше тарифа, так как "не подходила по той категории, по которой должна была платить". В итоге комуслуги снизили в 2,5 раза, ФОМС увеличил финансирование больницы, но долг не только не уменьшился, а, наоборот, вырос. Сейчас кредиторская задолженность - 968 млн тенге.

Есть вопросы и к горбольнице №3 Павлодара. На начало прошлого года ее долги составляли 8 млн тенге, сейчас они выросли в 44 раза.

Как заявил депутат, в этих трех больницах прогрессирует отрицательная динамика, на них приходится больше всего жалоб. Это подтвердил областной департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля.

В противовес Маханбет Амангелды привел областную больницу имени Султанова и кардиоцентр, которые не имеют кредиторской задолженности и где зарплатный фонд составляет около 55 процентов.

"Учитывая вышеизложенные факты, просим руководство области принять меры по отношению к главврачам городской больницы №1 Павлодара и горбольницы Экибастуза, а именно освобождение от занимаемых должностей. А также меры дисциплинарного характера к главврачу больницы №3. Это для профилактики и экономии бюджета", - сказал депутат.

Кроме того, докладчик предложил применить меры дисциплинарного характера по отношению к руководству управления здравоохранения области, так как оно игнорирует замечания избранников народа и не принимает никаких мер по отношению к главврачам этих медучреждений.

Глава управления здравоохранения подтвердил, что за девять месяцев кредиторская задолженность действительно выросла.

"Но, помимо кредиторской, у данных организаций имеется и дебиторская задолженность со стороны фонда социального страхования. По больнице Экибастуза прогнозируем снижение кредиторской задолженности, по горбольнице №1 Павлодара останется на уровне, как было на начало года", - сообщил Ануар Буйрашев.

Глава ведомства добавил, что главврачей накажут.

Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов посоветовал побыть "тайным покупателем" главному врачу региона, так как участились жалобы на здравоохранение от местных жителей. Он порекомендовал руководителю управления здравоохранения изучать проблему изнутри.

Также в Павлодаре дочь умершего пациента обратилась в суд и взыскала с медицинских учреждений города 5 млн тенге компенсации. Суд установил, что ухудшение здоровья пациента произошло вследствие ненадлежащего оказания медпомощи.