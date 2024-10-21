Пять лет делают реестр зеленых насаждений Актобе, но он еще не готов

Работа над информационном ресурсом "Зеленый фонд Актобе", на который выделили немалые бюджетные деньги, продолжается с 2019 года. Спустя пять лет он находится на стадии подготовки, передает "Диапазон".

В 2019 году акимат заявлял, что в Актобе проводят паспортизацию деревьев - на это выделили 250 млн тенге. На эти деньги планировалось создать реестр зеленых насаждений, каждое дерево и кустик будут на учете.

Сообщалось, что цифровой информационный ресурс "Зеленый фонд Актобе" нужен для составления дендроплана новых насаждений, строгого учета существующих деревьев, их максимальной сохранности.

Власти обещали создать карту, на которой можно будет увидеть, где какие деревья и кустарники растут, сколько им лет, к какому виду относятся и каково их состояние.

В акимате Актобе рассказали, что проект еще не готов.

"Дентроплан для расширения зеленых зон Актобе еще готовится. В него вошли триатлон-парк, парк "Астана", районы Дворца искусств, Водно-зеленого бульвара, пр. Бокенбай батыра, мемориала борцам за Независимость, Вечного огня, горакимата, жилого массива Есет батыра. Общая площадь озеленения - 83,57 га.

По дендроплану в этих районах до 2030 года будет высажено 110 000 зеленых насаждений. В их числе 3876 деревьев хвойных, 24 321 лиственных пород и 81 803 кустарника. Кроме этого, 88 693 кустов роз, на 4 795 метрах - деревья, в триатлон-парке на 2 850 квадратных метрах газонная трава. На составление дендроплана потратили 43 млн тенге. Информационный ресурс "Зеленый фонд Актобе" находится в стадии подготовки", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что аким Актюбинской области Асхат Шахаров раскритиковал подчиненных и подрядчиков за слабую реализацию дорожных проектов. Он пригрозил им мерами наказания. Глава региона спрашивал каждого руководителя подрядной организации о причинах срыва. Ряд компаний неоднократно обещали завершить начатые проекты в срок, но не выполнили договоренностей.

Помимо этого, растраты на 240 млн тенге нашли в детсадах Актюбинской области. По информации прокуратуры, схемы присвоения осуществлялись путем перечисления зарплаты сверх установленной нормы, дублирования переводов, фиктивных командировочных.