Кадры с умирающими сайгаками напугали казахстанцев (видео)

В мессенджерах появились видеоролики с умирающими сайгаками, снятые предположительно на западе Казахстана. Специалисты выехали на место, передает сайт телеканала КТК.

На распространенных в Сети кадрах запечатлены как уже погибшие особи, так и еще живые сайгаки. Они лежат на земле, не в силах подняться, тяжело дышат и бьются в судорогах.

Жители Западно-Казахстанской области, как отмечает телеканал, хорошо помнят массовый падеж этих животных от опасной инфекции – пастереллеза, из-за которого погибли тысячи степных антилоп. Поэтому и забили тревогу.

Специалисты выехали на место. Там нашли пока только семь туш. Однако, от чего они умерли, выяснить не удалось из-за разложения.

Но инспекторы заверили: состояние животных изучают регулярно. По их словам, поводов для беспокойства нет, а естественный падеж был всегда.

"Данные туши сайгаков согласно схеме взаимодействия были утилизированы в скотомогильнике. Однако в сентябре месяце специалистами национального референтного центра по ветеринарии были взяты пробы туш сайгаков для исследования различных заболеваний, особо опасных для человека и животных.

По результатам данных проб были показаны отрицательные, то есть не выявились никакие заболевания, в том числе пастереллез", – заявил главный специалист областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Арман Изимгалиев.

Источник: КТК

Напомним, в мае казахстанские фермеры забили тревогу: увеличившаяся вдвое популяция сайгаков начала представлять угрозу пастбищам и посевам. В июле в ЗКО просили ввести режим ЧС из-за их нашествия, а в Акмолинской области сельхозпроизводители говорили, что из-за сайгаков могут остаться без урожая.

В октябре прошлого года в Минэкологии сообщали, что регулировать число сайги в Казахстане будут не только отловом, но и отстрелом. Позже стало известно, что отстреливать их начали в Костанайской области.

При этом 6 ноября сообщалось о проекте постановления, согласно которому в стране могут разрешить любительскую охоту на это парнокопытное.

В декабре прошлого года в Международном союзе охраны природы объявили о том, что сайгаки теперь не относятся к категории животных, находящихся на грани исчезновения в Казахстане.