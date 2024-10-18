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"Побег" от пограничников на Каспии попал на видео

Опубликовано:

Погоня на Каспии
Погоня на Каспии. Кадр из видео: youtube/@aktau-lada-kz

В Сети появилось видео погони морских пограничников за правонарушителями на Каспии. В пресс-службе Пограничной службы региона прокомментировали кадры, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, видео преследования нарушителей появилось в Instagram-паблике.

На кадрах, по данным местного издания, правонарушители на лодке пытаются скрыться от пограничников в Каспийском море, снимая погоню на видео.

Позже в пресс-службе пограничной службы региона изданию сообщили, что данное видео было снято во время съемок сериала "По синим волнам".

"Видео было снято в прошлом году во время съемок сериала "По синим волнам", - сообщили в ведомстве.

В августе полицейские Актау устроили массовую погоню за водителем Daewoo Nexia. Происшествие попало на видео.

Также недавно в Сети появилось видео погони полицейских за водителем мопеда. Стражам порядка пришлось выехать на встречную полосу, вслед за мопедистом. На видео отреагировали в ДП Алматы - сообщалось, что нарушитель был задержан позже другим полицейским нарядом: ориентировка на задержание правонарушителя, создававшего реальную угрозу участникам дорожного движения, была передана по полицейскому радиоэфиру.

Зимой в Астане водитель бросил авто и пытался пешком сбежать от полицейских. Однако мужчину быстро задержали и наказали.

Осенью прошлого года необычный побег от полицейских сняли на видео в Караганде. Как выяснилось, в полицию Караганды поступило сообщение, что в одном из бутиков торгового дома украли обувь.

Прибывшие на место происшествия полицейские по камерам наблюдения зафиксировали местонахождение мужчины. Однако молодой человек, увидев стражей порядка, решил сбежать. А способ побега был оригинальным: пытался спрыгнуть со второго этажа. Задержанный признался в краже, вернул вещественное доказательство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176109-pobeg-ot-pogranichnikov-na-kaspii-popal-na-video/

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