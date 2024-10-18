Единовременные выплаты получат карагандинцы

В Караганде ко Дню Республики определенные категории граждан получат единовременные выплаты. Среди получателей - участники и инвалиды ВОВ, инвалиды всех групп, дети с ВИЧ и другие, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице акимата в Instagram, ко Дню Республики акимат Караганды поздравит с праздником некоторые категории граждан.

Единовременную выплату получат участники и инвалиды ВОВ, дети с заболеванием ВИЧ-инфекцией, больные туберкулезом, лица с инвалидностью всех групп и другие категории граждан.

Лица с инвалидностью получат по 20 тыс. тенге к празднику. Их в Караганде насчитывается более 22,5 тысяч. Почти по 87 тыс. тенге выплатят детям, которые болеют ВИЧ. Больные туберкулезом карагандинцы получат выплату в 18 тыс. тенге.

Участникам и инвалидам ВОВ выплатят по 15 тыс. тенге. Таких граждан в Караганде насчитывается шесть человек. Ветераны боевых действий и лица, принимавшие участие в ликвидации аварии на АЭС в Чернобыле, получат по 44 тыс. тенге.

День Республики в Казахстане отмечается 25 октября, казахстанцы будут отдыхать.

В Законе "О праздниках в РК" это единственное событие, которое имеет статус национального праздника. Дата привязана к значительному историческому факту: 25 октября 1990 года постановлением Верховного Совета КазССР была принята "Декларация о государственном суверенитете КазССР". Это произошло на фоне кризиса и распада СССР, когда начался "парад суверенитетов" советских республик.