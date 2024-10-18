Санжара Бокаева предложили назначить советником акима Алматы

Должность советника акима Алматы предложил создать житель города и назначить им Санжара Бокаева. Такое предложение прозвучало во время встречи с жителями Турксибского района, передает NUR.KZ.

Один из жителей Алматы предложил создать должность советника акима города и назначить на этот пост известного общественника Санжара Бокаева.

Однако Ерболат Досаев не поддержал инициативу горожанина.

"Внештатный советник - моя прерогатива, если разрешите, оставлю ее себе и приму решение, когда мне будет необходимо", – лаконично заявил аким.

Отметим, Санжар Бокаев занимал ранее должности руководителя управлений в разные годы. Так, с 2012 по 2014 годы он был главой управления по вопросам молодежной политики, а затем занял пост начальника управления внутренней политики.

К слову, именно Санжар Бокаев ранее обнаружил "кладбище" автобусов недалеко от Алматы. Также он известен тем, что предлагал первыми вакцинировать от коронавируса депутатов. Он заявил, что даже готов оплатить 157 вакцин из собственного кармана.