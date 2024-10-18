Успеют ли завершить начатый ремонт дорог до наступления зимы, ответил Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Турксибского района ответил на вопрос о том, успеют ли завершить начатый ремонт дорог до наступления зимы, передает корреспондент NUR.KZ.

На встрече с населением у Досаева спросили, не продлится ли ремонт некоторых дорог и улиц до зимы, так как до сих пор он не был закончен. И если такое все же случится, может ли сказаться на качестве дорог непогода.

"Есть определенные условия, при которых ремонтные работы можно производить. Если дневная температура позволит, мы будем отрабатывать. Но основные строительные работы, особенно по среднему ремонту, мы после 1 ноября сворачиваем", - заявил Ерболат Досаев.

Напомним, сегодня Досаев также отвечал на вопрос по поводу сноса ветхих домов в Турксибском районе - одна жительниц просила градоначальника решить проблему, ведь дома являются аварийными, а инвесторы выкупать квартиры не торопятся.