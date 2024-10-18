Общался "по понятиям": учитель вывел двух школьников на разговор в туалет в Семее

Скандал произошел в одной из школ Семея - учитель вывел двух школьников на разговор в туалет, чтобы поговорить с ними "по понятиям". Его уволили, пишет Telegram-канал Abai News.

Один из родителей рассказал, что инцидент произошел 16 октября - его сын подвергся прессингу со стороны учителя.

"Учитель истории, не обнаружив у ученика 7 класса тетрадь во время урока, вывел его "на разговор" в туалет. Затем отправил его за другим учеником. Закрыв дверь и удерживая 13-летних мальчиков в туалете, учитель начал нецензурно выражаться, говоря им "о понятиях". Он кричал, угрожал и требовал, чтобы они никому не рассказывали об этом", - заявил родитель.

Отмечается, что ранее в этой же школе произошел похожий случай с другим учителем.

После инцидента семейчанин написал заявление в министерство просвещения и полицию. Он также посетил отдел образования и потребовал уволить учителя.

Сообщается, что преподаватель попытался оправдаться, он заявил, якобы несколько раз делал ребенку замечания, а в тот день решил подойти к вопросу иначе.

17 октября, как пишет издание, учитель был уволен.

"По результатам обсуждения членами совета было рекомендовано и.о. директора расторгнуть трудовой договор с учителем в соответствии со статьей 64, пункта 4 ТК РК. Учитель уже был привлечен к дисциплинарному взысканию в виде строгого выговора, что подтвердило необходимость принятия более строгих мер", - сообщили по данному поводу в отделе образования Семея.

Инцидент прокомментировали и в полиции.

"Правонарушитель, являющийся преподавателем средней школы, привлечен к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 434 КоАП РК (мелкое хулиганство). Материал направлен в суд для принятия процессуального решения", - заявили в ДП области Абай по данному факту.

Согласно части 1 статьи 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.