Вонь и туши животных: алматинцы пожаловались на стихийную свалку

Жители алматинской окраины жалуются на невыносимое соседство - они упреждают, что рядом с их домами образовалась стихийная свалка, передает сайт телеканала КТК.

Местные утверждают, что еще несколько лет назад купались в речке, куда сейчас выбрасывают бытовые отходы и строительный мусор. Жители также заявили, что находили на стихийной свалке разложившихся собак, свиней и даже коров. Иногда неравнодушным даже удается спасти животных, которых сюда привозят умирать.

Жалуются они и на неприятный запах.

"Мы поднимались от речки сюда вверх. И там лежала огромная дохлая собака. Это постоянно здесь. И свиньи, и собаки, и даже корову я здесь наблюдал. То есть люди выкидывают туши. Здесь даже ходить бывает невозможно. Такой запах. Особенно летом. Когда жара, мухи", возмущается местный житель Юрий Курносов.

По информации телеканала, кто отвечает за этот участок, пока непонятно - свалка находится одновременно и в городе, и в области.

Теперь чиновники обоих акиматов должны определиться, кто решит проблемный вопрос.

Источник: КТК

Отметим, согласно статье 505 КоАП РК нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, за исключением случаев, предусмотренных ст. 381-1 КоАП, влекут:

предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (73 840 тенге);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 30 МРП (110 760 тенге);

на субъектов среднего предпринимательства - в размере 40 МРП (147 680 тенге);

на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (369 200 тенге).