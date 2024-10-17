"У меня иммунитет": глава МЦРИАП об уловках мошенников

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев сегодня в кулуарах мажилиса рассказал, как его пытались обмануть мошенники в Сети, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я сталкивался, но я сразу блокировал и отправлял жалобу. В принципе, у меня уже выработан иммунитет, когда я вижу сообщение от незнакомого лица, я, в первую очередь, задаюсь вопросом:" А не мошенник ли это?" – заявил он.

По его словам, каждый должен придерживаться такой позиции.

"Ко мне направляли сообщения, представлялись известными людьми, не хочу называть конкретных имен, под одних и тех же лиц маскируются. Были случаи, когда просили перечислить деньги, криптовалюту, якобы какая-то проблема с правоохранительными органами", – рассказал министр.

Напомним, на днях глава комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов рассказал, как можно бороться с кибермошенниками.

Так, в Казахстане предлагают создать отдельный Call-центр, который бы собрал все случаи по подозрению на мошенничество.

Мы сейчас ведем переговоры с КНБ. Думаю, этот Call-центр должен находиться на базе государственной технической службы, так как там есть уже служба реагирования на компьютерные инциденты - это бесплатный номер 1400", - заявил он.

Отметим, что Минцифры рекомендует гражданам соблюдать меры по кибербезопасности при использовании онлайн-платформ и интернет-ресурсов иностранных государств:

Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации. Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров. Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство. Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ. Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию. Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам. Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.