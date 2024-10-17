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Эзотерика

"У меня иммунитет": глава МЦРИАП об уловках мошенников

Опубликовано:

Мужчина в балаклаве держит в руках телефон и карту
Мошенник. Иллюстративное фото: Diy13/Getty Images

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев сегодня в кулуарах мажилиса рассказал, как его пытались обмануть мошенники в Сети, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я сталкивался, но я сразу блокировал и отправлял жалобу. В принципе, у меня уже выработан  иммунитет, когда я вижу сообщение от незнакомого лица, я, в первую очередь, задаюсь вопросом:" А не мошенник ли это?" – заявил он.

По его словам, каждый должен придерживаться такой позиции.

"Ко мне направляли сообщения, представлялись известными людьми, не хочу называть конкретных имен, под одних и тех же лиц маскируются. Были случаи, когда просили перечислить деньги, криптовалюту, якобы какая-то проблема с правоохранительными органами", – рассказал министр.

Напомним, на днях глава комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов рассказал, как можно бороться с кибермошенниками.

Так, в Казахстане предлагают создать отдельный Call-центр, который бы собрал все случаи по подозрению на мошенничество.

Мы сейчас ведем переговоры с КНБ. Думаю, этот Call-центр должен находиться на базе государственной технической службы, так как там есть уже служба реагирования на компьютерные инциденты - это бесплатный номер 1400", - заявил он.

Отметим, что Минцифры рекомендует гражданам соблюдать меры по кибербезопасности при использовании онлайн-платформ и интернет-ресурсов иностранных государств:

  1. Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации.
  2. Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров.
  3. Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство.
  4. Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ.
  5. Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию.
  6. Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам.
  7. Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175633-u-menya-immunitet-glava-mcriap-ob-ulovkah-moshennikov/

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