"Не больше 10 штук в одни руки": об ограничении продажи SIM-карт в Казахстане высказался глава Минцифры

В кулуарах мажилиса глава МЦРИАП Жаслан Мадиев высказался о предложении ограничить число разрешенных к продаже SIM-карт в одни руки в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас еще решение никакое не принято, но на мой взгляд, чисто мое мнение, как эксперта: более чем 10 SIM-карт каждому из нас, наверное, не надо. Я полагаю, что это вполне адекватное количество SIM-карт на одно лицо, но это будет с экспертным сообществом, госорганами обсуждаться. По результатам будет вносить предложение", – высказался министр Жаслан Мадиев.

Напомним, 16 октября на заседании мажилиса о предлагаемом ограничении количества SIM-карт на одного человека заявил вице-министр МЦРИАП – он сообщил, что номерной фонд хотят вернуть государству, а также ограничить количество SIM-карт на одно физическое лицо.

Добавим, еще в октябре прошлого года замглавы МВД Игорь Лепеха сообщил, что рассматривается поправка в Кодекс РК об административных правонарушениях за передачу своих SIM-карт другим лицам. Мера направлена на борьбу с мошенниками.

Также в начале года сообщалось, что в Казахстане рассматривают возможность внедрения универсальной виртуальной SIM-карты.

А в конце августа мы писали, что при получении услуг сотовой связи гражданами с них собираются требовать биометрические данные. Соответствующий проект документа появился на портале "Открытые НПА". Предлагается следующее: услуги сотовой связи будут оказываться на основании договора, заключаемого между оператором и абонентом, с предоставлением абонентом биометрических данных (изображения лица).

Введение биометрии при регистрации мобильных номеров в Казахстане предлагалось еще в июле прошлого года. За несколько месяцев до этого банки и мобильные операторы опубликовали совместное обращение из-за участившихся случаев мошенничества.

Позже глава МЦРИАП в кулуарах Astana Finance Days прокомментировал предложение ввести биометрию при покупке SIM-карт, отметив, что поддерживает такие инициативы.

"Сейчас происходит очень много жалоб на то, что разные SIM-карты, непонятно на кого оформленные - поэтому считаю, что это правильная инициатива. Сейчас она обсуждается среди экспертов, обществом. Давайте техническую сторону презентуем, когда весь мы весь бизнес-процесс выработаем", - отметил тогда Жаслан Мадиев.