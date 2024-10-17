Токаев подарил столичным пожарным спортивный инвентарь

Президент Казахстана ознакомился с работой новой столичной пожарной части в районе Алматы, где проживает более 96 тысяч человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, новая пожарная часть в районе Алматы была возведена в кратчайшие сроки.

Радиус обеспечения пожарной безопасности включает жилой массив "Юго-Восток", а также такие важные объекты, как Дворец мира и согласия, Дворец Независимости, мечеть Хазрет Султан, железнодорожный вокзал "Нұрлы Жол". За два месяца в боевом режиме осуществлено около 200 выездов.

Спасатели пожарной части. Фото: Акорда

Пожарное депо, построенное из быстровозводимых модульных материалов, отличается высокой функциональностью. В здании предусмотрены рабочие кабинеты, диспетчерская, учебный класс, комната отдыха и кухня. В ангаре размещены шесть единиц спецтехники.

Касым-Жомарту Токаеву показали современное оборудование для спасательных операций и тушения пожаров. Также была продемонстрирована работа противопожарных дронов, предназначенных для тушения возгорания на высотных зданиях.

Противопожарные дроны. Фото: Акорда

Глава государства побеседовал с сотрудниками пожарной части и отметил, что такие современные модульные пожарные депо должны функционировать во всех регионах страны, поэтому данный проект следует масштабировать. По его словам, будет продолжена работа по решению социальных и жилищных вопросов пожарных и спасателей.

Затем президент осмотрел новое двухэтажное общежитие и поздравил семьи пожарных с новосельем.

В завершение визита Касым-Жомарт Токаев подарил пожарной части №23 спортивный инвентарь.

Напомним, ранее в августе Токаев посетил школу в Косшы. Президент осмотрел кабинеты, побеседовал с педагогами и учащимися, пожелал успехов в новом учебном году, а также подарил свою книгу "Слово об отце" и школьный автобус отечественного производства.

Также в феврале Токаев подарил автобус центру настольного тенниса в Усть-Каменогорске, а в марте 2022 года презентовал автобус, на котором дети смогут ездить на различные фестивали и соревнования, алматинскому Дворцу школьников.