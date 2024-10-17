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Спасателя в Костанае уволили за избиение, которого не было

Опубликовано:

Эмблема МЧС на спецодежде
Спасатель. Иллюстративное фото: gov.kz

В Костанае восстановили на работе сотрудника оперативно-спасательного отряда, которого признали незаконно уволенным, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в феврале 2024 года мужчина был назначен на должность спасателя спасательного подразделения.

"Спустя четыре месяца руководству РГУ оперативно-спасательного отряда поступила информация о причинении истцом гражданину телесных повреждений, в связи с чем истец был уволен с занимаемой должности со ссылкой на пп.14 п.1 ст.52 Трудового кодекса (Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы)", - пояснили в суде.

Не согласившись с увольнением, мужчина обратился в Костанайский городской суд с иском об отмене приказа об увольнении и восстановлении на работе в должности спасателя с выплатой заработной платы за время вынужденного прогула.

"Должность истца никак не связанна с выполнением воспитательных функций, соответственно, его увольнение по данному основанию является незаконным", - установил суд.

Из этого суд пришел к выводу об отмене приказа об увольнении и восстановлении на работе в должности спасателя с выплатой заработной платы за время вынужденного прогула.

"Кроме того, в ходе судебного заседания факт нанесения телесных повреждений гражданину не подтвердился, в связи с чем оснований для увольнения не имелось", - уточнили в суде.

Решением суда иск к РГУ "Оперативно-спасательный отряд" удовлетворен в полном объеме.

С работодателя в пользу истца взыскали зарплату за время вынужденного прогула в размере 700 тысяч тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Верховном суде рассмотрели дело казахстанки, которая работала бухгалтером на предприятии, но после получения строгого выговора была незаконно уволена. В итоге женщина отсудила у работодателя 3,6 млн тенге.

А в Кызылорде мужчину незаконно уволили с должности начальника отдела экономики и финансов из-за несданного отчета. Суд отменил приказы о дисциплинарных взысканиях и восстановил казахстанца на должности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175414-spasatelya-v-kostanae-uvolili-za-izbienie-kotorogo-ne-bylo/

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