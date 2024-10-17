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Стало известно, как отбирают новых сотрудников в полицию Алматинской области (видео)

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Отбор в полицию Алматинской области
Отбор. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматинской области 203 новобранца успешно прошли строгий отбор для поступления на службу в рядах правоохранительных органов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, каждый кандидат проходит строгий отбор, включающий проверку знаний, физических данных и личностных качеств.

В современных реалиях работа правоохранительных органов требует не только высокого профессионализма, но и наличия нравственных и патриотических качеств. Именно эта функция возложена на управление воспитательной и кадровой работы, под чутким контролем которого с начала года строгий отбор в ряды областной полиции прошли 203 новобранца.

"Основная цель управления - формирование высококвалифицированных сотрудников, обладающих не только глубокими знаниями и профессиональными навыками, но и морально-этическими принципами.

Специалисты управления занимаются подбором новых кадров, организуют их обучение, переподготовку и повышение квалификации действующих сотрудников, а также активно участвуют в воспитательной работе", - отметил заместитель начальника ДП Алматинской области Арман Тленчин.

Отбор кандидатов в ряды полиции Алматинской области является одним из важнейших этапов в формировании профессиональных кадров. Управление уделяет особое внимание привлечению молодых специалистов, готовых посвятить себя служению обществу и закону. Основными критериями для поступления в ряды полиции являются ответственность, преданность делу и готовность служить на благо общества.

За каждым из новобранцев прикреплены опытные наставники, которые помогают освоиться и пройти первый этап службы. Сотрудники управления уделяют особое внимание соблюдению законности и норм этики действующими сотрудниками.

"С начала года инспекция по личному составу провела более 50 рейдовых проверок, по итогам которых были выявлены различные нарушения и приняты меры дисциплинарного воздействия. В общей сложности проведено 35 заседаний дисциплинарной комиссии, присвоены специальные звания 264 сотрудникам.

Важно отметить, что личный состав активно участвует в культурных и спортивных мероприятиях, что способствует укреплению духа коллектива и повышению морального состояния сотрудников.

Особое внимание в воспитательной работе уделяется поддержанию связи между поколениями. Старшие коллеги передают молодым сотрудникам свои знания, опыт и традиции, что способствует укреплению профессиональных и патриотических основ службы. Регулярные встречи новобранцев с ветеранами полиции помогают молодым специалистам глубже понять важность и ответственность своей профессии", - добавил Тленчин.

Таким образом, работа по формированию профессиональных и патриотичных кадров в полиции Алматинской области ведется на системной основе. Благодаря грамотному отбору, подготовке и воспитанию сотрудников, служба стремится не только к повышению эффективности своей работы, но и к укреплению доверия общества.

Ранее мы рассказывали, как готовят женщин-бойцов в СОБР Алматы. Взвод практически наравне с мужчинами выезжает на задержания преступников, сдерживает беспорядки, а в свободное время уделяет большое внимание боевой и спортивной подготовке. Сотрудники женского отряда непостоянно задействованы на задержаниях или тех или иных мероприятиях. Их также привлекают на охрану порядка на различных мероприятиях.

Также сообщалось, что полицейские-курсанты Алматинской академии МВД РК имени М.Есбулатова исполнили кюи на озере Кольсай и в Чарынском каньоне. Под открытым небом курсанты выступили перед многочисленной публикой. Исполняя кюи великого казахского народа, они создали неповторимую атмосферу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175332-stalo-izvestno-kak-otbirayut-novyh-sotrudnikov-v-policiyu-almatinskoy-oblasti-video/

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